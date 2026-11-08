Gazeteci Bahadır Özgür sosyal medyadan aktardığı iddiaya göre, fon soruşturması kapsamında faaliyetleri durdurulan Alnus Yatırım’ın sahibi Nusret Altınbaş’ın 21 Ekim’de çıkarılan gözaltı kararından 3 gün sonra teslim olmasının gerekçelerinden biri “can güvenliği endişesi”.

İddiaya göre, Altınbaş’ın tavsiyesi üzerine Crediwest Faktoring hisselerine yüklü miktarda yatırım yaptığı ileri sürülen “amca” lakaplı bir mafya lideri adamlarıyla beraber 20 Ekim’de Alnus Portföy’e giderek Altınbaş ile görüştü. 1 Temmuz 2025’te 5.8 lira olan, bir yılda 45.9 liraya çıkan Crediwest hissesi ekim ayında 7.5 liraya kadar düşmüştü. Görüşmede “amca”nın bunu gündeme getirerek Altınbaş’a “Sen bizi bu hisseye yönlendirdin. Satmamamı söyledin. Sen de satmadığını iddia ediyorsun. Peki kim bu kadar yüklü malı elden çıkarıyor da tahta taban taban gidiyor” dediği iddia edildi.

Gazeteci Bahadır Özgür, net bir açıklama yapamayan Altınbaş’ın teslim olmasında bu olayın etkisinin olduğunu aktarırken “Borsa suç gelirlerinin aklanması içinde mi kullanılıyor? Hesaplar bu açıdan da inceleniyor mu?” sorularını gündeme getirdi.