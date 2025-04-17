Ünlü Hollywood oyuncusu Haley Joel Osment, kamuya açık alanda sarhoşluk ve çevreyi rahatsız etme suçlamalarının yanı sıra uyuşturucu madde bulundurmakla itham edilerek gözaltına alındı.

Olay, Kaliforniya’daki popüler tatil merkezi Mammoth Mountain Kayak Merkezi’nde meydana geldi. Mammoth Lakes Polis Departmanı tarafından gözaltına alınan Osment’ın yanında bulunan ve kokain olduğu düşünülen madde, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. People dergisine konuşan polis yetkilileri, test sonuçlarının henüz netleşmediğini aktardı.

Gözaltına alınan Osment, işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Mono County Şerif Ofisi ise oyuncu hakkında dava açılıp açılmayacağı konusunda şu an için herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Daha Önce de Suçlu Bulunmuştu

1999 yapımı “The Sixth Sense” (Altıncı His) filmiyle büyük ün kazanan Osment, henüz 18 yaşındayken alkollü araç kullanmaktan suçlu bulunmuş ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmıştı.

Haley Joel Osment Kimdir?

10 Nisan 1988 doğumlu Amerikalı oyuncu Haley Joel Osment, kariyerine çocuk yaşta adım attı. İlk kez 1994 yapımı Forrest Gump filminde Forrest Gump Jr. karakteriyle sinemaseverlerin karşısına çıkan Osment, asıl çıkışını 1999 yılında vizyona giren Altıncı His filmindeki Cole Sear rolüyle yaptı. Bu performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterildi.

Pay It Forward, A.I. Artificial Intelligence ve Secondhand Lions gibi yapımlarda da rol alan Osment, seslendirme alanında da adından söz ettirdi. Kingdom Hearts video oyunu serisinde Sora ve Vanitas karakterlerini seslendirdi.

New York Üniversitesi Tisch Sanat Okulu’ndan 2011 yılında mezun olan oyuncunun, 2025’in Ocak ayında Kaliforniya’nın Altadena bölgesinde çıkan büyük yangında evini kaybettiği ve bu nedenle zor bir dönem geçirdiği biliniyor.