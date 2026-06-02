İsrail'deki Korazim Ulusal Parkı’nda yürütülen halka açık arkeolojik kazılarda, 6. sınıf öğrencisi bir çocuk tarafından en az 1500 yıllık olduğu tahmin edilen son derece nadir bir süs taşı bulundu. Roma ve Bizans dönemlerine ait bir takının parçası olduğu düşünülen taş, bölgenin tarihi sosyo-ekonomik yapısına dair ezber bozan ipuçları veriyor.

"KENDİMİ ÇOK MUTLU HİSSEDİYORUM"

İsrail Doğa ve Parklar Kurumu tarafından düzenlenen etkinlikte gönüllü olarak çalışan altıncı sınıf öğrencisi, kazıların son gününde büyük bir keşfe imza attı. Yaşadığı heyecanı aktaran küçük çocuk, "Üç günlük kazının ardından, çalışmanın bitmesine yaklaşık 10 dakika kalmıştı. Kazmayla toprağı kazarken aniden mavi, yuvarlak ve çok farklı bir nesne fark ettim. Yerden alıp arkeoloğa gösterdiğimde nadir bir eser olduğunu anladık. Kendimi çok mutlu ve gururlu hissediyorum" şeklinde konuştu.

NİKOLO TAŞI NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlar, bulunan taşın akik madeninin nadir ve değerli bir dekoratif türü olan "Nikolo" olduğunu teşhis etti. Kazı Başkanı Ariel Üniversitesi'nden Arkeolog Ahia Cohen-Tavor, bu buluntunun antik kentin sosyolojik yapısına ışık tuttuğunu belirterek şunları söyledi: Nikolo taşı, Roma İmparatorluğu döneminde elit tabakanın, yüksek toplumsal statünün ve prestijin açık bir göstergesiydi. Bu lüks nesnenin varlığı, İncil'de kınanan antik Korazim kentinde sadece sıradan köylülerin değil, küresel bağları olan oldukça varlıklı ve asil bir zümrenin de yaşadığını kanıtlıyor.

Arkeoloji ekibinden yapılan ortak açıklamada ise, "Bu tür buluntular, antik Korazim sakinlerinin estetik anlayışına, kişisel statülerine ve dönemin ticaret ağlarına ışık tutuyor" denildi.