Madeni işleten Tüprag Genel Müdürü Mehmet Yılmaz, Türkiye’nin altından en yüksek devlet hakkı alan ülke olduğunu, altından kazandıkları her 100 liranın 80-90 lirasının ülke ekonomisine gittiğini şirkete 10 ile 20 lira kaldığını söyledi.

YÜZDE 11’İ DEVLETİN

Ürettikleri altının bir gramının dahi yurt dışına çıkmadığını belirten Yılmaz, madenlerde ne kadar altın üretildiğini devletin sürekli takip ettiğini savundu. Aynı zamanda Türkiye Madenciler Derneği Başkanı da olan Yılmaz, üretilen altının yüzde 18.75’inin devletin olduğunu, yasal indirimlerle bu oranın yüzde 11.25 olduğunu bildirdi. Mehmet Yılmaz, altındaki kazancı şöyle anlattı: “Yaklaşık bir hesapla, elde edilen her 100 liranın 25 lirası devlet hakkı, orman bedeli, vergiler ve yasal yükümlülükler adı altında devlete aktarılıyor. 55 lirası işletme ve personel maliyetlerine gidiyor. Yüzde 10’u da yatırıma gidiyor. Dolayısıyla 100 liralık gelirden şirket 10 ile 20 lira kazanıyor, büyük bölümü ülke ekonomisinde kalıyor.”

‘1.8 MİLYAR TL VERGİ ÖDEDİK’

Yılmaz, Kışladağ işletmesinde Tüprag’ın bugüne kadarki üretiminin 165 ton olduğunu bildirdi. Yılmaz, Tüprag’ın geçen yıl Türkiye’den çıkardığı altından 1.8 milyar TL devlet hakkı, 1.5 milyar TL Kurumlar Vergisi ve 270 milyon lira orman bedeli ödediğini söyledi.