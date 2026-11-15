ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, ons altına ilişkin 2027 yıl sonu tahminini 150 dolar düşürerek 4.650 dolara çekti. Önceki hedefi 4.800 dolar olan bankanın tahminindeki indirim yüzde 3,1 oldu.

Bu, bankanın kasım ayındaki ikinci aşağı yönlü revizyonu. Lina Thomas liderliğindeki Goldman Sachs stratejistleri, ay başında da 2026 yıl sonu tahminini 4.650 dolardan 4.150 dolara, 2027 yıl sonu tahminini ise 5.400 dolardan 4.800 dolara indirmişti.

ONS ALTIN 13 AYIN EN DÜŞÜĞÜNÜ GÖRDÜ

2025'te yaklaşık yüzde 64 değer kazanarak 1979'dan bu yana en iyi yılını geçiren ons altın, son dönemdeki düşüşle 3.852 dolara kadar geriledi. Böylece son 13 ayın en düşük seviyesini gören ons altın, 15 Kasım itibarıyla 3.878 dolar seviyesinde bulunuyor.

Goldman Sachs'ın tahminini düşürmesinde Fed'e ilişkin faiz beklentileri belirleyici oldu. Bankanın senaryosuna göre Fed'in Aralık 2026'da faiz artırması, Mart 2027'de de 25 baz puanlık bir artış daha yapması bekleniyor. Banka, yüksek faizin getiri sağlamayan altına yönelik yatırımcı talebini baskılayacağını öngörüyor.

TOPARLANMA BEKLENTİSİ ARALIK 2027'YE BAĞLI

Goldman Sachs, Fed'in Aralık 2027'de faiz indirimine başlamasını bekliyor. Bankanın tahminine göre bu adımla bireysel yatırımcı talebi yeniden canlanacak; merkez bankalarının alımlarıyla birlikte ons altın yıl sonunda 4.650 dolara ulaşacak.

Kısa vadeli baskı beklentisine rağmen uzun vadeli olumlu görüşünü koruyan banka, altın fiyatlarının en önemli desteği olarak merkez bankalarının alımlarını gösteriyor. Goldman Sachs, merkez bankalarının 2026 ve 2027'de ayda ortalama 60 ton altın almasını bekliyor. Bu ortalama 2022 öncesinde 17 tondu. Bankaya göre başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları, uzun vadeli hedeflerine kıyasla hâlâ az altın tutuyor.

GRAM VE ÇEYREK ALTINDA SON FİYATLAR

Piyasaların hafta sonu kapalı olduğu 15 Kasım Pazar günü gram altının alış fiyatı 6.279,53 lira, satış fiyatı 6.280,54 lira seviyesinde. Çeyrek altın 10.036,29 liradan alınıp 10.257,53 liradan satılıyor. Yarım altının satış fiyatı 20.515,05 lira, tam altının ise 41.298,79 lira. Dolar/TL 50,37 seviyesinde bulunuyor.

Gram altının fiyatında hem uluslararası ons fiyatı hem de dolar/TL kuru etkili oluyor. Bu nedenle bankanın dolar bazındaki ons altın tahmini, gram altına birebir yansımayabilir; kurdaki yükseliş ons fiyatındaki düşüşün etkisini sınırlayabilir.

Fiziki altında alış ve satış fiyatları arasındaki fark da maliyet oluşturuyor. Verilen fiyatlara göre çeyrek altında bu fark yaklaşık 221 lira, yani yüzde 2,2 düzeyinde. Kuyumcular arasında fiyatlar değişebilirken bazı piyasalarda çeyrek altının satış fiyatı 10.388 liraya kadar çıkıyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.