Küresel piyasalar, Ortadoğu’dan gelen haber akışıyla dalgalı bir seyir izliyor. Finans analisti İslam Memiş, katıldığı televizyon yayınında süreci şu sözlerle özetledi: "Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında iki haftalık bir ateşkes süreci sağlandı. Dün bu gelişmeyle birlikte altın fiyatlarında yükseliş görülmüş, petrol fiyatları ise düşüşe geçmişti" dedi.

Ateşkes sonrası ons altın fiyatlarında bir geri çekilme yaşandığını belirten Memiş, “Dün yaklaşık yüzde 2 civarında bir primle 4850 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, şu anda 4725 dolar seviyesinde işlem görüyor. Piyasada gergin bir bekleyiş hakim” ifadelerini kullandı.

15 GÜNLÜK KRİTİK SÜREÇ

Önümüzdeki iki haftalık süreçte fiyatların geniş bir bant aralığında dalgalanacağını vurgulayan Memiş, yatırımcıları manipülasyon riskine karşı uyardı. Memiş, "Önümüzdeki 15 gün boyunca piyasalarda manipülasyon kaynaklı fiyatlamaların devam edeceğini özellikle vurguluyor.

Bu süreçte piyasalarda istikrar beklenmemesi gerektiğini, geniş bant aralığında dalgalı bir seyir izleneceğini ifade ediyor” dedi. Analist, kısa vadede ons altın için "4650–4900 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini" belirtti.

GRAM ALTINDA İŞÇİLİK FARKI DÜŞTÜ

Gram altın fiyatlarında da belirgin bir düşüş gözlemleniyor. Dün 7.300 TL seviyelerini gören gram altının 6.818 TL seviyesine gerilediğini söyleyen Memiş, bu düşüşün temel nedenini ons altına değil, iç piyasadaki maliyetlere bağladı:

"Ons altın stabil kalmasına rağmen gram altının değer kaybetmesinin nedeni işçilik maliyetlerindeki düşüş. Geçen hafta oldukça yüksek seviyelerde olan işçilik farklarının ciddi şekilde gerilediği, bu durumun da gram altın fiyatını aşağı çektiği ifade ediliyor" dedi.

ALTIN ARZI NORMALE DÖNÜYOR

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan fiziksel altın bulma sorununun aşıldığını belirten Memiş, "Son iki haftadır piyasada fiziki altın bulunurluğunda sıkıntı yaşanıyordu; çeyrek ve gram altın bulmak zorlaşmıştı. Ancak artık piyasada altın arzı yeniden artmış durumda" bilgisini paylaştı.

Talep tarafındaki yoğunluğun rakamlara da yansıdığını ifade eden analist, "Mart ayında ciddi bir altın kıtlığı yaşandığına dikkat çekiliyor. Darphane yaklaşık 4.7 tonluk bir üretim gerçekleştirmiş, bu da talebin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor" dedi. Ayrıca bankalardaki altın mevduatının 600 tonu aştığını ve her 100 liralık tasarrufun 17 lirasının altına dönüştüğünü belirtti.

UZUN VADELİ BEKLENTİLER VE HEDEF RAKAM

Piyasaların yönünün hala Ortadoğu’dan gelecek haberlere bağlı olduğunu hatırlatan İslam Memiş, kısa vadeli sarsıntılara rağmen uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyor. Memiş'in paylaştığı hedef rakamlar ve strateji ise şöyle:

-Ons Altın Hedefi: 5800–6000 Dolar

-Gram Altın Hedefi: 10.000 TL

-Yatırımcı Stratejisi: "Al ve unut"

Memiş, mevcut geri çekilmelerin bir alım fırsatı olarak görülebileceğini belirterek, "Altın tarafında mevcut geri çekilmelerin ise genel olarak bir alım fırsatı sunduğu değerlendiriliyor" dedi.

*Yatırım tavsiyesi değildir.