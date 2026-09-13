Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayı faiz kararına çevrildi. Fed'in faiz kararının piyasalara etkisi yatırımcıların yakın takibinde.

Fed'in faiz konusunda atacağı adımın değerli metal üzerinde kısa vadeli baskı oluşturabileceği beklenirken, İsviçreli banka UBS'den dikkat çeken bir altın öngörüsü geldi.

Fed'in faiz kararının 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanması öngörülüyor.

ANLIK GERİ ÇEKİLME YAŞANABİLİR

UBS'nin değerlendirmesine göre Fed'in faiz artırımına gitmesi durumunda altın fiyatlarında ilk aşamada aşağı yönlü bir hareket meydana getirebilir.

Bankanın değerlendirmesinde, piyasaların parasal sıkılaşmaya yönelik beklentilerin önemli bir bölümünü önceden fiyatlamış olabileceğine vurgu yapıldı. Bu faiz kararının altın üzerindeki olumsuz etkisinin sınırlı ve geçici kalabileceği de aktarıldı.

UBS stratejisti Joni Teves'e göre olası bir faiz artışı değerli metal üzerinde hızlı bir düzeltmeye neden olsa bile de altının daha geniş vadeli toparlanma görünümünü ortadan kaldırmayabilir.

ALIM FIRSATI OLABİLİR

Altın alımı için kritik gün 16 Eylül. UBS'nin değerlendirmesi kapsamında Fed kararı sonrasında oluşabilecek kısa süreli fiyat düşüşü, değerli metalin uzun vadeli yükselişini bekleyen yatırımcılar açısından alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Bununla birlikte fiyatların hangi seviyeye kadar gerileyebileceği veya düşüşün ne kadar sürebileceğine yönelik kesin bir seviye verilmedi.

Fed'in faizi sabit bırakması halinde yatırımcıların yeniden altına yönelmesi ve değerli metal üzerindeki alım baskısının güçlenmesi gündeme gelebilir.

BANKACILIK DEVİNDEN 5 BİN DOLAR TAHMİNİ

Bankacılık devi UBS'ten orta vadeli altın beklenti de dikkat çekiyor.

Bankanın tahminine göre ons altın 2027'nin ilk yarısında yaklaşık 5 bin dolar seviyesinde yükselebilir. Böylece banka, Fed kaynaklı olası kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altına ilişkin uzun vadeli görünümünde yüksek seviyelerin korunabileceğini değerlendiriyor.

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