Son dönemin en sert değer kayıplarından birini yaşayan altın piyasasında gözler, küresel finans devlerinin yayımladığı yeni analizlere çevrildi.

Ons altının cuma günü 3.875 dolara kadar gerileyerek kritik destek seviyelerini kırması, spekülatif pozisyonlardaki tasfiyeyi hızlandırdı.

Buna karşın, jeopolitik gerilimler ile teknik göstergelerin sunduğu tepki potansiyeli, değerli metalde toparlanma beklentilerini canlı tutuyor. Uluslararası bankacılık kuruluşları Standard Chartered ve Saxo Bank, piyasadaki son dinamikleri değerlendirerek yatırımcılar için kritik seviyeleri ve risk faktörlerini haritalandırdı.

TEPKİ ALIMLARIYLA 4.240 DOLAR SEVİYESİ HEDEFTE

Küresel finans kuruluşu Standard Chartered, son düşüşlerin ardından piyasanın teknik açıdan "aşırı satım" bölgesine girdiği değerlendirmesinde bulundu. Banka analizine göre, kısa vadeli teknik göstergelerdeki bu sıkışma fiyatlarda hızlı bir toparlanmaya zemin hazırlayabilir. Bu doğrultuda ons altının 4 bin 240 dolar seviyesine doğru bir tepki hareketi gerçekleştirebileceği öngörülüyor.

Standard Chartered, teknik faktörlerin yanı sıra jeopolitik risklerin altını desteklemeye devam edeceğini vurguladı. Özellikle aktif çatışma riskleri ve enerji arzında yaşanabilecek olası aksaklıkların güvenli liman talebini yeniden tetikleyebileceği ifade edildi.

18 YILIN EN KÖTÜ EKİMİ VE 3.970 DOLAR DESTEĞİNİN KIRILMASI

Piyasanın satıcılı seyrine dikkat çeken Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen ise altının ekim ayındaki yüzde 12,7'lik gerilemeyle 2008'den bu yana en kötü aylık kapanışını yaptığına dikkat çekti. Hansen, 3.970 dolarlık kritik destek seviyesinin kırılması ve Ekim 2025'teki 3.886 dolar düzeltme dibinin altında kapanış yapılmasının teknik görünümü belirgin şekilde zayıflattığını kaydetti.

Bozulan momentumun satış baskısını artırdığını belirten Hansen, son dönemde maliyetinin üzerinde altın alan yatırımcıların zarara geçmesi nedeniyle uzun pozisyonlarda ek tasfiyelerin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

HEDGE FON SATIŞLARI VE ETF ÇIKIŞLARI BASKIYI ARTIRIYOR

Saxo Bank raporuna göre spekülatif piyasalarda negatif seyir devam ediyor:

Hedge Fonlar: Dokuz hafta üst üste net satıcı konumunda kalan hedge fonların net uzun pozisyonları 107 bin kontrata gerileyerek yılın en düşük seviyelerine yaklaştı.

Altın ETF'leri: Geçen hafta 6 tonluk net çıkış yaşandı. Temmuz ayından bu yana biriken 150 tonluk girişle kıyaslandığında bu miktar sınırlı kalsa da yatırımcıların pozisyon koruma isteği test ediliyor.

Hisse Senedi Baskısı: Teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki satış dalgası nedeniyle yatırımcıların nakit ihtiyacını karşılamak adına altın satmak zorunda kalması düşüşü hızlandırdı. Ayrıca altın-gümüş oranının 79 seviyesine yükselmesi değerli metallerdeki genel zayıflığı teyit etti.

MAKROEKONOMİK BELİRSİZLİKLER VE MERKEZ BANKALARI

Yükselen enerji fiyatları ve ABD ara seçimleri sonrası İran'a yönelik olası askeri adımların enflasyon endişelerini artırdığı belirtiliyor. Kalıcı enflasyon korkusu, merkez bankalarının (Fed) para politikasını daha uzun süre sıkı tutabileceği beklentisini doğurarak altın üzerinde baskı yaratıyor.

Ancak hisse senetlerindeki düşüşün derinleşmesi durumunda piyasaların dikkatini yeniden Fed'in faiz indirim adımlarına çevirebileceği değerlendiriliyor.

Bankacılık devlerinin analizleri, altının kısa vadede teknik satışlar ile jeopolitik tepki alımları arasında sıkıştığına işaret ediyor. Saxo Bank analisti Ole Hansen, yüksek kamu borçları, mali sürdürülebilirlik kaygıları ve doların küresel rezerv sistemindeki zayıflaması gibi uzun vadeli boğa senaryolarının korunduğunu, ancak mevcut konjonktürde kısa vadeli baskıların baskın geldiğini vurguluyor.

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