Küresel altın piyasalarında finansal yatırım talebinin tırmandığı ağustos ayında, Çin cephesinden resmi veriler açıklandı. Çin Halk Bankası (PBoC) rezerv artırma serisini 22’nci aya taşırken, Dünya Altın Konseyi verilerine göre LBMA altın fiyatı dolar bazında yüzde 13, yuan bazında ise yüzde 8,4 yükseldi. Fiyatlardaki tırmanışta ETF girişleri, borsalardaki vadeli pozisyonlar, Fed faiz politikasına dair beklentiler ile ABD borç stokuna yönelik gelişmeler etkili oldu. MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 22 AYDIR KESİNTİSİZ BÜYÜYOR Son alımlarla birlikte altının Çin’in toplam döviz rezervleri içindeki payı yüzde 8’den yüzde 9’a yükseldi. Ülke içindeki finansal enstrümanlarda da benzer bir hareketlilik gözlendi: Altın ETF'leri: Ağustos ayında 11 tonluk net girişle toplam varlık 293 tona ulaştı. Yönetilen toplam portföy büyüklüğü 282 milyar yuana (yaklaşık 42 milyar dolar) çıktı. Vadeli İşlemler: Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki altın kontratlarının günlük ortalama işlem hacmi bir önceki aya göre yüzde 36 artarak 396 ton seviyesine dayandı. FİNANSAL TALEP TIRMANIRKEN FİZİKİ ALTINA İLGİ DÜŞTÜ Borsa ve fon kanadındaki güçlü görünüme karşın reel piyasada talep kaybı yaşandı. Şanghay Altın Borsası’ndan yapılan fiziki altın çekimleri ağustosta aylık yüzde 22, yıllık bazda ise yüzde 27 gerileyerek 62 tona indi. Düşüşte külçe altın alımlarındaki ivme kaybı ve mücevher sektöründeki talep daralması belirleyici oldu. Öte yandan Çin'in net altın ithalatı, haziran ayına kıyasla 34 ton azalarak temmuz ayında 118 ton olarak gerçekleşti.

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