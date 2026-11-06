Altın ve gümüş için açıklanan 2027 tahminlerinde kurumlar farklı senaryolar çizdi. UBS, altının ons fiyatının Eylül 2027'ye kadar 5.400 dolara ulaşmasını öngörürken Dünya Bankası, yılın tamamı için ortalama 4.250 dolar bekliyor.

Bu rakamlar aynı dönemi ve aynı ölçütü kapsamadığı için doğrudan karşılaştırılamıyor.

Gümüş için de 70 doların üzerini işaret eden bir modelin yanı sıra arz fazlası olasılığına dikkat çeken değerlendirmeler bulunuyor.

YILLIK ORTALAMA İLE TARİHLİ HEDEF AYRIMI

Dünya Bankası'nın 28 Ekim tarihli tahminlerine göre 2027'de altının ons başına yıllık ortalama fiyatının 4.250 dolar, gümüşün ise 62 dolar olması bekleniyor. Her iki rakam da kurumun 2026 için öngördüğü yıllık ortalama fiyatların altında bulunuyor.

Reuters'ın 27 Ekim'de gerçekleştirdiği analist anketinde ise altının 2027 yıllık ortalama fiyatına ilişkin medyan tahmin 4.650 dolar oldu. Gümüş için yıllık ortalama fiyat beklentisi 66,75 dolar olarak belirlendi. Bu rakamlar yıl sonu hedefi değil, yılın tamamına ilişkin ortalama beklentilerden oluşuyor.

UBS'nin 20 Ekim tarihli değerlendirmesindeki 5.400 dolarlık altın hedefi Eylül 2027'ye kadar olan dönemi kapsıyor. WisdomTree'nin 29 Ekim tarihli modeli ise altının 2027'nin üçüncü çeyreğinde 4.789 dolar seviyesinde olmasını öngörüyor.

Buna karşılık State Street'in kasım ayı değerlendirmesinde, altın için 12 aylık dönemi kapsayan aşağı yönlü risk senaryosunda 3.750-4.500 dolar aralığına yer verildi.

GÜMÜŞTE 70,55 DOLAR TAHMİNİ VE ARZ FAZLASI OLASILIĞI

WisdomTree'nin 22 Ekim tarihli modeline göre gümüşün ons fiyatının 2027'nin üçüncü çeyreğinde 70,55 dolara ulaşması bekleniyor.

Metals Focus'un 29 Ekim tarihli değerlendirmesi ise arz-talep dengesindeki değişime işaret ediyor. Kurum, 2026'da gümüş piyasasındaki arz açığının daralacağını, 2027'de ise piyasanın yeniden arz fazlasına geçebileceğini belirtiyor.

Endüstriyel talep, geri dönüşüm miktarı ve üreticilerin gümüş kullanımını azaltmaya yönelik teknolojileri, fiyatlar üzerinde etkili olabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

MERKEZ BANKALARININ NET ALIM TAHMİNİ 321 TON

Dünya Altın Konseyi'nin 3 Kasım tarihli raporunda, merkez bankaları ve diğer resmi kurumların 2026'nın üçüncü çeyreğindeki net altın alımı 321 ton olarak tahmin edildi. Aynı dönemde altın ETF'leri ve benzeri ürünlerde tutulan altın miktarı 211 ton arttı.

Külçe ve madeni para talebi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 268 tona geriledi. 5 Kasım'da yayımlanan veriler de küresel altın ETF varlıklarının ekimde 19 ton arttığını gösterdi.

Merkez bankaları ve fon yatırımcılarından gelen talebin sürmesi, 2027'de altını destekleyebilecek unsurlar arasında değerlendiriliyor. Ancak bu alımlar, fiyatların kesintisiz yükseleceği anlamına gelmiyor.

FAİZ, DOLAR VE SANAYİ TALEBİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Değerli metallerin 2027'deki seyrinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası, doların gücü, küresel ekonomik gelişmeler ve yatırımcı talebinin belirleyici olması bekleniyor.

Reel faizlerin yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltabilir; reel getirilerin gerilemesi ise talebi destekleyebilir. Doların güçlenmesi de diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altın ve gümüşü pahalılaştırarak talebi sınırlayabilir.

Gümüşte bunlara ek olarak sanayi üretimi, güneş enerjisi sektöründeki gelişmeler, maden arzı ve geri dönüşüm öne çıkıyor. Gümüş Enstitüsü'nün verilerine göre 2025'te endüstriyel gümüş talebi yüzde 3 azalarak 657,4 milyon onsa geriledi. Aynı dönemde maden üretimi yüzde 3 artışla 846,6 milyon ons, geri dönüşüm ise yüzde 2 yükselişle 197,6 milyon ons oldu.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.