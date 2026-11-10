AA muhabirinin derlediği bilgiye göre son yıllarda küresel ölçekte artan jeopolitik risklerle birlikte yatırımcıların altına ilgisinde artış görüldü.

Dünya genelinde artan jeopolitik gerginlikler bu dönemde yatırımcıları "güvenli liman" olarak görülen altına yönlendirirken Ağustos 2024-Eylül 2026 dönemindeki 26 ayda altın, yıllık bazda her ay yatırımcısına reel getiri sağladı.

Bu dönemde, TÜFE ile indirgendiğinde altının reel getirisi Ocak 2026'da yüzde 66,41 ile verilerin derlendiği 1997'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken reel getiri birçok ayda da yüzde 20'nin üzerinde hesaplandı.

Ancak verilere göre ekimde külçe altında, 26 aylık reel getiri serisi sonlandı.

Artan enerji fiyatlarıyla küresel ölçekte enflasyonun yüksek seviyelerde kalacağına yönelik beklentiler ekimde altın fiyatları üzerinde baskı yaratırken bu dönemde külçe altının nominal getirisi yüzde 14,59 oldu.

Böylece, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,06, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,7 yatırımcısına kaybettirdi. Altındaki yüzde 11,7'lik reel kayıp son 46 aydaki en büyük kayıp olarak da kayıtlara geçti.

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- Yıllıkta sadece mevduat faizi ve DİBS kazandırdı

Geçen ay, TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına reel getiri sağlayan araçlar ise devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ve mevduat faizi (brüt) oldu.

DİBS, ekimde yatırımcısına yıllık bazda yüzde 4,04, mevduat faizi de yüzde 0,29 reel getiri sağladı. Böylece DİBS'te reel getiri serisi 13 aya, mevduat faizinde de 3 aya çıktı.

Geçen ay TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 8,92, avro yüzde 12,26 ve BIST 100 endeksi yüzde 15,09 kayba yol açtı.

Külçe altının TÜFE ile indirgendiğinde reel getiri oranları şöyle:

Dönem Reel Getiri Dönem Reel Getiri
Ekim 2026 -11,70 Ağustos 2025 22,80
Eylül 2026 5,30 Temmuz 2025 27,58
Ağustos 2026 16,49 Haziran 2025 29,29
Temmuz 2026 8,05 Mayıs 2025 24,87
Haziran 2026 12,60 Nisan 2025 16,55
Mayıs 2026 22,68 Mart 2025 9,28
Nisan 2026 28,41 Şubat 2025 19,17
Mart 2026 51,10 Ocak 2025 7,19
Şubat 2026 62,20 Aralık 2024 7,13
Ocak 2026 66,41 Kasım 2024 12,11
Aralık 2025 51,77 Ekim 2024 16,89
Kasım 2025 43,44 Eylül 2024 14,27
Ekim 2025 40,94 Ağustos 2024 5,54
Eylül 2025 29,18 Temmuz 2024 -5,80

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