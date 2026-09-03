3 günlük düşüş serisine son veren altın, yükseliş için cuma gününü beklemedi. Piyasaların kilitlendiği kritik ABD istihdam verileri öncesinde kayıplarını telafi eden değerli metal, düşüşe mola vererek yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Yarın açıklanacak veriler öncesinde hareketlenen altın fiyatları, yatırımcısına yeniden nefes aldırdı

Ons altın dün sert düşüş yaşayarak 4 bin 281 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Bugün sabah seansında TSİ 07.56'sa 4 bin 435 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın da kayıplarına mola vererek yönünü yukarı çevirdi. Gram altın bugün sabah seansında TSİ 07.56'da 6 bin 889 lira seviyesine yükseldi.

PİYASALARIN GÖZÜ CUMAYA ÇEVRİLDİ

Altındaki yükselişte doların zayıflaması ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki gerileme etkili oldu.

Doların değer kaybetmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getiriyor.

Piyasaların gözü kulağı yarın açıklanacak olan istihdam rakamların çevrildi.

ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdam raporu, ağustos ayında özel sektör istihdamının ılımlı şekilde arttığını gösterdi.

Yatırımcılar, tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması halinde Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimalinin azalabileceğini ve bunun altın fiyatlarını destekleyebileceğini değerlendiriyor.

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, istihdam raporunun haftanın en önemli gelişmesi olacağını belirtti.

KRİTİK SEVİYELERE DİKKAT

Spivak'a göre altının 4 bin 400 dolar seviyesinin üzerinde kalması halinde fiyatlarda yeniden yukarı yönlü hareket görülebilir.

Analiste göre altın, 4.400 doların üzerinde tutunması halinde 4.500 dolar, ardından da 4.700 dolar seviyesine doğru hareket edebilir.

Altının 4.436 dolar seviyesinde bulunması, 4.500 dolarlık psikolojik direnci yeniden gündeme getiriyor.

PİYASA FED KARARINI FİYATLIYOR

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın bu ay faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 62 olarak fiyatlıyor.

Fed'in 15-16 Eylül'deki toplantısı öncesinde açıklanacak istihdam verisi, faiz beklentileri açısından kritik önem taşıyor.

Daha yüksek faiz oranları, faiz getirisi sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor. Buna karşılık faiz beklentilerinin zayıflaması altın için destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.

EKONOMİK GÖRÜNÜMDEN KARIŞIK SİNYALLER

Fed'in çarşamba günü yayımladığı ekonomik değerlendirmede, ABD ekonomik faaliyetlerinin son haftalarda ılımlı şekilde arttığı, istihdamın hafif yükseldiği ve fiyatların da ılımlı şekilde arttığı belirtildi.

Ekonomik görünümdeki karışık tablo, Fed yetkililerinin eylül toplantısında faiz politikasına ilişkin kararını zorlaştırıyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER DE TAKİPTE

Altın fiyatlarında jeopolitik gelişmeler de yakından izleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey yardımcılarının, kasım ayındaki ara seçimler öncesinde İran savaşının daha fazla tırmanmasını önlemeye çalıştığı bildirildi.

Jeopolitik risklerin artması, geleneksel olarak güvenli liman olarak görülen altına yönelik talebi destekleyebiliyor.

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