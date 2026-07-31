ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikasına ilişkin açıklamaları ve küresel piyasalarda değişen faiz beklentileri, altın fiyatlarında yukarı yönlü bir toparlanmayı beraberinde getirdi. Temmuz ayının son işlem gününe girilirken, ons altın fiyatı ay içerisinde kaydettiği %1,70’lik primle son 4 aydır devam eden düşüş trendini sonlandırma sinyali veriyor.

FED FAİZ ORANINI SABİT TUTTU

Küresel piyasaların odağındaki FED, politika faizini beklentilere paralel olarak %3,50-%3,75 bandında sabit bıraktı. Karar öncesinde haftayı 4.053 dolar seviyesinden tamamlayan ons altın, açıklamanın ardından başlayan ilk işlemlerde 4.100 dolar sınırını aştı. Altın, işlemlerin devamında 4.075 dolar seviyelerinde dengelendi.

FED Başkanı Kevin Warsh, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede enflasyondaki yüksek seyrin sürmesi durumunda ilave faiz artışlarının gündeme gelebileceğine dikkat çekti. Buna karşın piyasalarda banka üyelerinin genel olarak yeni bir faiz artışına mesafeli durduğu algısı öne çıktı.

EYLÜL AYI FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ GERİLEDİ

FED kararı öncesinde piyasalarda %80’in üzerinde fiyatlanan eylül ayı faiz artışı olasılığı, son açıklamaların ardından %63,4 seviyesine kadar çekildi. Beklentilerdeki bu gerileme döviz ve emtia piyasalarına da yansıdı.

Hafta başında 101,64 seviyesine kadar çıkan ABD Dolar Endeksi (DXY), karar sonrasında 99,85’e gerileyerek son 6 haftanın en düşük seviyesini gördü. Dolar endeksi yeni güne 100,00 sınırına yakın seviyelerde başladı.

ALTINDA 4 AY SONRA İLK ARTIŞ EĞİLİMİ

Jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki artışın yarattığı enflasyon baskısıyla son 5 ayda değer kaybeden ons altın, temmuz ayıyla birlikte kayıplarını telafi etme eğilimine girdi. Mart ayında %11,57, nisanda %0,98, mayısta %1,76 ve haziranda %11,74 oranında gerileyen ons fiyatı, bu süreçte aylık kapanışlar bazında 5.278 dolardan 4.007 dolara kadar düşmüştü.

Temmuz ayındaki %1,70’lik primin gün sonu kapanışına yansıması halinde, altındaki 4 aylık aralıksız düşüş serisi resmen sona ermiş olacak.

ANALİSTLERİN TEKNİK SEVİYE DEĞERLENDİRMESİ

Piyasa uzmanları, ons altının 30 Haziran’da 3.942 dolar ile yılın en düşük seviyesini kaydettiğini, temmuz ayında ise 3.959 - 4.202 dolar aralığında bir konsolidasyon süreci geçirdiğini belirtiyor. Analistlere göre, önümüzdeki aylarda bu bant aralığının korunması durumunda fiyatların dip seviyelere yakın seyrettiğine dair teknik sinyaller güç kazanabilir.