Altın fiyatlarında uzun vadeli beklentileri değiştiren bir rapor yayınlandı. Dev banka Citi, ons fiyatı için 5.000 dolar seviyesini işaret ederek piyasalarda büyük bir heyecan oluştururken, yatırımcılar için kritik bir 'temkinli olun' uyarısında bulundu.

5 BİN DOLARLIK BEKLENTİNİN TEMEL SENARYOLARI

Küresel ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Bankacılık devlerinden Citi Bank, yayınladığı son raporda altın için dikkat çekici rapor yayımladı.

Citi analistleri, altının uzun vadeli seyrine ilişkin beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Bankanın 5.000 dolar hedefi, piyasalarda "tarihi bir seviye" olarak yorumlanırken, bu beklentinin temelinde 3 ana unsur şu şekilde sıralandı:

Güvenli Liman Talebi: Küresel çapta artan belirsizliklerin altını bir "sigorta" işlevi görmeye itmesi.

Merkez Bankası Alımları: Özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının altın stoklarını artırma eğilimi.

Enflasyon ve Para Politikaları: Faiz oranlarına yönelik beklentilerin altın fiyatları üzerindeki destekleyici etkisi.

"KRİTİK YOL AYRIMI" DİYEREK UYARDI

Citi, uzun vadede 5 bin dolar hedefi koymasına rağmen, kısa vadeli yatırımcıları da uyardı. Banka, piyasaların şu an "kritik bir yol ayrımında" olduğunu ifade ederek, fiyatlarda yaşanabilecek ani ve sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Analistlere göre, yükseliş trendi güçlü görünse de teknik düzeltmeler ve ekonomik verilerdeki değişimler, portföylerinde altın bulunduranlar için kısa vadeli riskler taşıyor. Bu yüzden yatırımcıların duygusal kararlardan ziyade, uzun vadeli stratejilere odaklanmaları tavsiye ediliyor.

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Citi, altın yatırımcılarını 'sabırlı ve temkinli' olmaya çağırıyor. Uzun vadede yükseliş beklentisi sürse de günlük fiyat değişimlerine karşı temkinli olmak ve piyasa trendlerini yakından takip etmek, yatırımcılar için en güvenli yol olarak öne çıkıyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.