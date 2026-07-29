Orta Doğu gerilimi ile karışık seyir sergileyen altın fiyatları yatırımcısının kabusu oldu.
2026'nın başında altına yönelik yıl sonu fiyat tahminlerini 5 bin dolar ve üstünde tutan bankalar yaşanan jeopolitik süreçlerin ardından yeni güncellemeler yaptı...
Dünyanın en büyük bankaları teker teker yıl sonu tahminlerini aşağı yönlü revize etti. İşte bankaların altın fiyatları için güncellenen son fiyat tahminleri...
1- JPMorgan
Yıl sonu altın fiyatı tahmini: 4 bin 500 dolar
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2- Goldman Sachs
Yıl sonu altın fiyatı tahmini: 4 bin 900 dolar
3- HSBC
Yıl sonu altın fiyatı tahmini: 4 bin 750 dolar
4- UBS
Yıl sonu altın fiyatı tahmini: 4 bin 600 dolar
5- Commerzbank
Yıl sonu altın fiyatı tahmini: 4 bin 500 dolar
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