Altın piyasası, 2026 yılının ilk yarısında 29 Ocak’ta ulaşılan 5.595 dolarlık rekor seviyenin ardından önemli bir fiyat düzeltmesi yaşadı.

Küresel varlık yönetim devi WisdomTree analistlerinin yayımladığı son rapora göre, yaşanan bu geri çekilme piyasadaki aşırı değerlemelerin temizlendiği bir "sıfırlama" olarak değerlendiriliyor.

Fiyatların yıl başına oranla daha düşük seyretmesi yatırımcılar tarafında takip edilirken, rallisi sırasında oluşan değerleme priminin ortadan kalktığı ve altının makroekonomik temellere yaklaştığı belirtiliyor.

FİYAT DÜZELTMESİNİN ARKASINDAKİ ÜÇ TEMEL FAKTÖR

Raporda, altın fiyatlarında gözlenen ani yön değişiminin arkasında üç ana gelişmenin yer aldığı ifade ediliyor:

Fed Bağımsızlığı ve Risk Primi: Kevin Warsh'un Fed Başkanlığına aday gösterilmesi, ABD para politikasının bağımsızlığına olan güveni destekleyerek daha önce fiyatlara yansıyan risk primini azalttı.

Likidite İhtiyacı ve Nakit Talebi: İran ile yaşanan çatışma süreci, ilk aşamada altının güvenli liman etkisinden ziyade likidite ihtiyacını tetikledi ve yatırımcıların acil nakit talebi doğrultusunda altın satışına yönelmesine neden oldu.

Bölgesel ve Kurumsal Talepte Yavaşlama: Çin ile Hindistan merkezli borsa yatırım ürünlerine olan talebin yavaşlaması ve Tether gibi kurumsal alıcıların altın biriktirme hızındaki düşüş, piyasadaki köpüğün sönmesinde etkili oldu.

'ADİL DEĞER' VER TEKNİK DESTEK SEVİYELERİ

Analize göre altın, artık spekülatif taleplerden ziyade geleneksel makro değişkenlerle hareket etmeye başladı.

Piyasa fiyatı ile modelin öngördüğü adil değer arasındaki farkın kapandığı vurgulanırken, teknik tarafta altın fiyatının Fibonacci yüzde 38,2 düzeltme seviyesinin altına sarktığı ve bu bölgede taban oluşturduğu gözlemlendi. Makroekonomik koşullardaki olası iyileşmenin piyasa duyarlılığına katkı sağlaması bekleniyor.

Gelecek dönem projeksiyonlarında altının rotasını enflasyon, tahvil getirileri ve dolar endeksinin belirleyeceği öngörülüyor. Raporda yer alan senaryoya göre:

ABD enflasyonunun yüzde 2,2 seviyelerine gerilemesi,

10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 4,33 civarında dengelenmesi,

Dolar endeksinin (DXY) 97,1 seviyesine inmesi

durumunda, altın fiyatının 2027 yılının ikinci çeyreği itibarıyla 4.563 dolar seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Bu seviye, 2026 yılı Haziran ayı sonu verilerine kıyasla ons başına yaklaşık 500 dolarlık bir toparlanmaya işaret ediyor. Ayrıca ABD'nin bütçe ve cari açık gibi yapısal sorunlarının uzun vadede dolar üzerinde oluşturabileceği baskının altın için destekleyici bir zemin sunmaya devam edebileceği kaydediliyor.