Jeopolitik risklerin tırmandığı bir dönemde altın fiyatları, beklentilerin aksine yönünü aşağı çevirdi. Gün içerisinde ons altın 4.818 dolar seviyesinden 4.561 dolara kadar gerilerken, yurt içinde gram altın fiyatları 6.849 TL’den 6.502 TL seviyesine kadar çekildi. Bu ani düşüş, yatırımcılar arasında "Altındaki ralli sona mı erdi?" sorusunu beraberinde getirdi.

DÜŞÜŞLERİ ETKİLEYEN 3 TEMEL NEDEN

Piyasa analistleri, bu keskin düşüşün arkasında tek bir neden yerine üçlü bir baskı mekanizmasının olduğunu vurguluyor:

Yüksek Faiz Kıskacı: Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen’e göre, faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, faiz getirisi olmayan altını yatırımcı gözünde zayıflatıyor.

Güçlü Dolar Etkisi: Doların küresel ölçekte değer kazanması, sermayenin altın yerine dolar bazlı varlıklara kaymasına neden oluyor.

Teknik Kırılma ve Algoritmalar: Ons altının 50 günlük hareketli ortalamanın altına inmesi, otomatik satış emirlerini tetikleyerek düşüşü hızlandırdı. Analistler, 4.660 dolar seviyesinin altındaki kalıcılığın baskıyı artırabileceği uyarısında bulunuyor.

DEV BANKALARIN 2026 HEDEFLERİ

Kısa vadeli bu karamsar tabloya rağmen, uluslararası dev finans kuruluşları uzun vadeli "iyimser" beklentilerini koruyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve artan borçluluk oranları, altının hikayesini diri tutmaya devam ediyor.

JPMorgan Chase: 2026 sonu için 6.300 dolar hedefiyle en iyimser kurumlardan biri.

Deutsche Bank: Ons altında 6.000 dolar seviyesinin görülebileceğini öngörüyor.

YATIRIMCI İÇİN TEMKİNLİ İYİMSERLİK

Altın fiyatlarındaki son geri çekilme, kısa vadede piyasada bir "soğuma" yaşandığını gösteriyor. Uzmanlar, enflasyonist baskılar ve jeopolitik gerilimler sürdüğü müddetçe altının orta ve uzun vadede destek bulmaya devam edeceği görüşünde birleşiyor. Ancak mevcut oynaklık nedeniyle yatırımcıların, özellikle teknik destek seviyelerini yakından takip ederek temkinli hareket etmeleri öneriliyor.

*Haber, uzman görüşleri ve bankaların analizlerine dayanmaktadır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.