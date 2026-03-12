Altın fiyatlarının 5.183 dolar gibi tarihi seviyelerde seyrettiği şu günlerde, perde arkasında "Karanlık Havuzlar" (Dark Pools) ve devasa opsiyon sözleşmeleri üzerinden akılalmaz bir likidite savaşı veriliyor.

Küresel piyasalarda gözler Federal Rezerv'in (FED) faiz kararlarına ve enflasyon verilerine çevrilmişken, altın piyasasının perde arkasında çok daha büyük ve sessiz bir savaş veriliyor. Ons fiyatının 5.183 dolar civarında seyrettiği altında, kurumsal balinalar ve piyasa yapıcılar (market makers), "Karanlık Havuzlar" ve karmaşık opsiyon stratejileri (Gamma, Vanna) üzerinden fiyatı 475-480 seviyelerine doğru mıknatıs gibi çekiyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) tarihin en büyük stratejik petrol rezervini serbest bırakacağına dair haberler piyasaları sarsarken, güvenli liman altına olan hücum hızlandı. Ancak piyasa uzmanlarına göre bu yükseliş sadece jeopolitikten ibaret değil; ortada kusursuz bir "tahta manipülasyonu" veya içeriden bilgiye dayalı devasa bir sermaye akışı var.

SADECE FED DEĞİL, ENFLASYON VE PETROL ŞOKU

Yatırımcılar dün açıklanan olan Şubat ayı ABD enflasyon verilerine (TÜFE beklentisi %2,4) ve Cuma günü gelecek olan çekirdek PCE endeksine odaklanmış durumda. Altındaki mevcut ralliyi tek başına Fed politikalarına bağlamak büyük bir yanılgı. Varlık sınıfları arasındaki sermaye, jeopolitik riskler (petrol arzı) nedeniyle hızla güvenli limanlara park ediliyor.

475-480 BÖLGESİNDE 'BALİNA' SAVAŞLARI

Veriler, devasa sermaye sahiplerinin (balinaların) altın borsa yatırım fonlarında (GLD) eşine az rastlanır pozisyonlar aldığını gösteriyor.

475 seviyesinde yükselişi engellemek isteyen 15,57 milyon dolarlık devasa bir alım (call) opsiyonu satışı gerçekleşirken, boğalar buna 16,2 milyon dolarlık alımlarla yanıt verdi.

Asıl şok edici hamle ise 350 seviyesinden yapılan 30,7 milyon dolarlık devasa alım opsiyonu işlemi oldu. Bu hamle, aşağı yönlü tüm riskleri sıfırlayarak uzun vadeli bir yükseliş trendinin temelini attı.

VOLATİLİTE DÜŞÜYOR, FİYAT YUKARI ÇEKİLİYOR

Altının oynaklık endeksi (GVZ) 33,52'den 32,11'e geriledi. Volatilitenin düşmesi, piyasa yapıcıları riskten korunma stratejilerini (hedging) yeniden ayarlamaya zorluyor ve bu mekanik (Vanna etkisi), fiyatı kademeli olarak en yüksek likidite yoğunluğuna sahip olan 480-485 seviyelerine doğru itiyor.

Eğer GLD 474,9 seviyesindeki güçlü desteğin üzerinde kalmayı başarırsa, 478,5-485 bölgesi ana hedef olacak. Ancak 472,25 seviyesinin altındaki bir günlük kapanış, teknik görünümü tamamen satıcıların lehine çevirecek.