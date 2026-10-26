Küresel piyasalarda altın ve fiyatlarında geçen hafta sert düşüş yaşanırken, yeni haftaya pozitif bir seyirde başladılar. Petrol fiyatlarında da yeni haftada da aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor.

Kritik haftaya hareketli bir seyirde başlayan küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın bu hafta açıklayacağı krtik faiz kararını merakla bekliyor.

Geçen haftayı yüzde 4'ten fazla kayıpla 3 bin 996 dolardan tamamlayan ons altın, yaklaşık son 4 ayın en sert haftalık düşüşünü yaşadı.

Ons altın haftanın ilk işlem gününde sabah seansında kayıplarını bir miktar dizginledi. Ons altın bugün TSİ 07.36'da itibarıyla 4 bin 10 dolara yükselerek kritik 4 bin dolar barajını aştı.

Gram altında da yönün yeniden yukarı olduğu görülüyor. Gram altın haftaya 6 bin 410 TL’den başladı. Gram fiyatı da yaklaşık son 3 ayın en düşük seviyelerinden yukarı yöneldi.

Piyasalarda bir yandan Orta Doğu'daki gerilim, diğer yandan bu hafta açıklanacak merkez bankası kararları ve faiz beklentileri yakından izleniyor.

Gümüş fiyatları haftaya yükselişle başladı. Geçen kritik eşik seviyesi 53 doların altına sarktı. Bugün sabah seansında TSİ 07.36'da 54,18 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Orta Doğu’da yeni saldırı endişeleri ile petrol fiyatları, geçen hafta 117 dolar sınırına kadar yükselmiş ve 6 ayın zirvesine çıkmıştı. Brent, yeni haftaya ise yüzde 2 düşüşle başladı. Katar’ın yeniden diplomatik temaslarda bulunduğu yönündeki haberler fiyatlardaki düşüşte etkili oldu. Brent petrol haftanın ilk işlem gününde saba seansında 07.44'te 109 dolar seviyesine kadar sert bir geri çekilme yaşadı.

Ham petrolde de aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor. Ham petrol bugün 07.63'da 100 dolar seviyesinde bulunuyor.

ORTA DOĞU VE PETROL ETKİSİ

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik muhtemel yeni askeri saldırı seçeneğini gündemde tutması ve enerji fiyatları yer alıyor.

Bölgede çatışmaların tekrardan şiddetlenmesi ve petrol arzının aksaması, ham petrol fiyatlarını son ayların en yüksek seviyelerine taşımıştı. Analistler, “Enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyonu beslemesi, merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutmasına veya yeni faiz artışlarını değerlendirmesine yol açabilir. Faiz getirisi bulunmayan altın açısından bu senaryo, elde tutmanın fırsat maliyetini artırarak baskı oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak jeopolitik risklerin yükselmesinin, altının güvenli liman talebini destekleyebileceği de ifade ediliyor.

FED'E YÖNELİK BEKLENTİLER ENDİŞE VERİYOR

Altın fiyatları açısından haftanın en önemli gündem maddelerinden biri, 27-28 Ekim'de yapılacak olan ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı olacak. FED, eylül ayında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmişti.

Son enflasyon verileri ve petrol fiyatlarındaki artış, piyasaların faiz indiriminden ziyade sıkı para politikasının devamına odaklanmasına yol açtı.

Piyasa fiyatlamaları ekim toplantısında faizin sabit tutulması ihtimalini öne çıkarırken, aralık ayında 25 baz puanlık yeni bir artış beklentisi güç kazanıyor.

Bu arada ekim başında yüzde 5,30'un üzerine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi, son günlerde yüzde 5 seviyesinin hemen altında seyrediyor. Dolar endeksi de 101,6 civarında daha sakin bir görünüm sergiliyor.

UZMAN İSİ UYARDI

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altının öncelikle mevcut seviyelerde istikrar kazanıp kazanamayacağının izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Hansen'in teknik değerlendirmesine göre Ekim 2025 ve Temmuz 2026 diplerini birleştiren yükselen trend çizgisi, ons altında 3.985 dolar civarında destek sağlıyor. Bu seviyenin korunması, kısa vadede toparlanma ihtimalinin devamı açısından önem taşıyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ise daha önce kırılan 4.060 dolar seviyesi ilk direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 4.230 dolar civarındaki daha güçlü direnç gündeme gelebilir.

Ancak Hansen'e göre kalıcı bir toparlanma için yalnızca teknik desteklerin çalışması yeterli olmayacak. Enerji fiyatlarının istikrara kavuşması, merkez bankaları ve altın borsa yatırım fonlarından (ETF) gelen talebin sürmesi ve son dönemdeki uzun pozisyon tasfiyesinin sona erdiğine ilişkin işaretlerin de görülmesi gerekiyor.

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