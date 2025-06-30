

“Bu hafta altın baskılanmaya devam eder” ifadesini kullanan Filiz Eryılmaz, “3.150 dolara giden ons altın beni şaşırtmaz. 1-2 ay altın almayın. Vadeli mevduat, faiz fonlarının yanı sıra gümüşü daha çok beğeniyorum” dedi.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP’nin 2023’teki kurultayına ilişkine vereceği karar, sermaye piyasalarında yakından takip ediliyor. Ekonomistler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon oranlarının gerilediği, küresel tansiyonun azaldığı bir dönemde davadan çıkabilecek kararın borsanın gidişatını ve 24 Temmuz’da Merkez Bankası’nın faiz kararını etkileyeceğini vurguladı.

VARLIK FONU DETAYI

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, bu hafta CHP davası ve perşembe günü açıklanacak enflasyon oranının takip edileceğini söyledi. Kurultayın iptal edildiği, kayyumun atandığı ya da Kemal Kılıçdaroğlu’nun başa geldiği senaryoyu değerlendiren Eryılmaz, “BIST 100 endeksi 8.800 seviyesine düşebilir. O seviyelerde Türkiye Varlık Fonu alım yaparak devreye girebilir.

Kurultay iptal edilmez, enflasyon da düşük gelirse bu hafta 10 bini aşan borsa beni şaşırtmaz” dedi. Kurultay iptalinin dolarda hareketlenmeye neden olacağını ancak 19 Mart sürecindeki kadar büyük bir döviz talebi olmayacağını tahmin eden Eryılmaz, “Ancak Merkez Bankası’nın temmuzdaki faiz indiriminin büyüklüğü küçülebilir. En kötü senaryoda temmuzda faiz indirimi olur mu olmaz mı sorusunu bile tartışırız. TCMB, 19 Mart’ın aksine faizi yüksek tutarak döviz talebini baskılar” değerlendirmesini yaptı.