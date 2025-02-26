Gram altın, ons/dolar fiyatlanmasından etkilenerek dolar/TL kurundan dolayı da yüksek seyrederek rekor üstüne rekor kırdı. Ancak hafta başında rekor seviyesinden gerilemeye başlayan altın fiyatlarını takip eden altın yatırımcısı paniklemeye başladı. Peki altındaki düşüş devam edecek mi? Altın almak için en uygun tarih ne?

ALTIN FİYATLARINDA GÜNCEL DURUM

Gram altın 3.414, çeyrek altın 5.582,32 TL'den işlem görürken, altının onsu 2.913,58 dolar seviyelerinde seyrediyor. Pazartesi günü 3.459,75 liradan işlem gören gram altın bir günde 40 lira düşerek adeta çakıldı.

ALTINDA DENGE NE ZAMAN SAĞLANACAK?

Altın piyasalarında mart ayına girilmesine rağmen beklenen teknik düzeltmeler henüz başlamadı. Uzmanlar, ons altının 2.770-2.720 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini öngörüyor. Bu düşüşün alım fırsatı olduğuna dikkat çekilerek alım için tarih verildi.

TEKNİK DÜZELTME KAPIDA MI?

Piyasalar, ons altında kısa vadeli düşüş sinyallerini takip ediyor. Uzmanlara göre, ons altının 2.900 dolar seviyesinin altına gerilemesi ve ardından 2.800 dolar bandına kadar sarkması muhtemel. Bu durum, gram altın fiyatlarına da yansıyor. 3.500 lira seviyesinin altına gerileyen gram altının, 3.400 lira bandına kadar çekilebileceği öngörülüyor. Mart ayı boyunca düşüş trendinin devam etme ihtimali ise yüksek görünüyor.

ALTIN ALMAK İÇİN FIRSAT MI?

Küresel piyasalardaki belirsizlik, altın fiyatlarının dalgalı seyretmesine neden oluyor. Uzmanlar, kısa vadeli düşüşlerin yatırımcılar için alım fırsatı yaratabileceğini belirtiyor. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentisi sürerken, piyasaların zaman zaman düzeltme hareketleri yapmasının kaçınılmaz olduğu ifade ediliyor.

Ev ya da araç alımı gibi nakit ihtiyacı olan yatırımcılar için mevcut fiyat düşüşleri bir avantaj olabilir. Ancak, altın piyasasında sonsuz bir yükseliş trendi olmayacağı ve zaman zaman geri çekilmelerin yaşanabileceği unutulmamalı.

GRAM ALTIN 3.400 LİRANIN ALTINA DÜŞER Mİ?

Altındaki agresif yükselişlerin yerini duraklamaya bıraktığı görülüyor. Son iki günde yaşanan 75 liralık değer kaybı, altın fiyatlarının dinlenme sürecine girdiğine işaret ediyor. Serbest piyasada 3.575 lira seviyesinden satılan gram altın, 3.500 liranın altına geriledi. Uzmanlar, trendin devam etmesi halinde 3.400 lira seviyesinin altının da görülebileceğini belirtiyor.

Mart ayı altın yatırımcıları için kritik bir dönem olmaya devam ederken, fiyat hareketleri dikkatle takip edilmeli.