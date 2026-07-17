Orta Doğu'da süren gerilim piyasaları etkiliyor. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında sert hareketlenmeler görülüyor. Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, piyasalarda risk algısının yüksek seyrini koruduğunu söyleyerek, altın almak isteyenler için uygun seviyelerin neler olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dönem dönem ateşkes yönündeki açıklamalarının piyasaları kısmen rahatlattığını fakat kalıcı bir iyimserlik oluşturmadığını söyleyen Eryılmaz, Brent petrolün 86 dolar seviyesinde önemli bir dirençle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

PETROLDE KRİTİK SEVİYELERE DİKKAT

Petrol fiyatlarında kritik seviyelere dikkat çeken Eryılmaz 90-92 dolar bandına doğru hızlı bir yükseliş görülebileceğini belirtti. Eryılmaz, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'e ilişkin artan jeopolitik risklerin de enerji piyasalarında yakından izlendiğini vurguladı.

FED'E YÖNELİK BEKLENTİLER YUMUŞADI

ABD'de açıklanan haziran ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında kaldığını anımsatan Eryılmaz, bu durumun, Fed'in tavrı üzerinde yumuşak etki yapabileceğini söyledi.

Eryılmaz, barış ortamının sağlanması ve petrol fiyatlarının daha düşük seviyelerde kalması halinde altının çok daha güçlü bir yükseliş sergileyebileceğini dile getirdi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Teknoloji hisselerinde başlayan satışların da değerli metalleri de etkilediğini söyleyen Eryılmaz, özellikle teminat tamamlama süreçlerinde yatırımcıların ilk olarak altın ve gümüş pozisyonlarını azaltmasının fiyatlar üzerinde ek baskı oluşturduğunu söyledi.

Kısa vadeli yatırımcılar için mevcut seviyelerde alım konusunda acele edilmemesi gerektiğini dile getiren Eryılmaz, "Altında 4.025 dolar seviyesi aşılmadıkça yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 3.950 doların altına sarkması halinde ise satış baskısı hızlanabilir. Gümüşte de 56-57 dolar bandı aşılmadan yeni alımlar konusunda temkinli olunmalı" ifadelerini kullandı.

UZUN VADELİ YATIRIMCIYA KADEMELİ ALIM MESAJI

Uzun vadeli yatırımcıların ise panik satışından kaçınması gerektiğini dile getiren Eryılmaz, mevcut pozisyonların korunabileceğini fakat yeni alımların küçük tutarlarla ve kademeli şekilde yapılmasının daha sağlıklı olacağını söyledi.

Kısa vadede ise piyasalarda yönün netleşmesi için yatırımcıların temkinli hareket etmesinin daha doğru bir strateji olacağını dile getirdi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.