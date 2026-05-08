Türkiye’de 2026 yılının ilk çeyreğinde altın fiyatlarındaki sert yükseliş, vatandaşın bankalardaki altın hesaplarına da yansıdı. BDDK verilerine göre bankacılık sistemindeki altın mevduatı tarihi zirveye ulaşırken, en dikkat çekici yükseliş yaşayan illerden biri de Kocaeli oldu.

Türkiye gazetesinin haberine göre, yaklaşık 96,68 milyar TL’lik altın mevduatıyla Kocaeli, Türkiye genelinde en fazla altın mevduatına sahip 6’ncı il olarak listede yer aldı. Sanayi ve ticaret gücüyle öne çıkan kentte, vatandaşların son dönemde birikimlerini altına yönlendirdiği görüldü.

BANKALARDA ALTIN REKORU KIRILDI

BDDK tarafından açıklanan verilere göre, Aralık 2025’te bankalarda bulunan toplam altın miktarı 616,5 ton seviyesindeydi. Bu rakam Mart 2026 itibarıyla 699,1 tona yükseldi. Böylece yalnızca üç aylık dönemde altın hesaplarında yüzde 13,40’lık artış yaşandı. Söz konusu rakam, Türkiye tarihinde bankacılık sisteminde görülen en yüksek altın mevduatı seviyesi olarak kayıtlara geçti. Daha önceki aylık rekor Şubat 2021’de 685 ton olarak ölçülmüştü.

KOCAELİ TÜRKİYE’NİN İLK 10 İLİ ARASINDA

Altın mevduatı büyüklüğünde İstanbul, Ankara ve İzmir ilk sıralarda yer alırken, Kocaeli de listenin üst sıralarına yerleşti. Türkiye’de bankalarda en fazla altın mevduatı bulunan iller arasında Kocaeli’nin 6’ncı sırada olması dikkat çekti.

İSTANBUL ZİRVEDE YER ALDI

Toplam altın mevduatında İstanbul yaklaşık 1 trilyon 467 milyar TL ile açık ara ilk sırada yer aldı. Ankara 475 milyar TL, İzmir ise 245 milyar TL ile İstanbul’u takip etti. Antalya, Bursa ve Kocaeli de listenin üst sıralarında bulunan iller arasında yer aldı.

Öte yandan mevduat içindeki altın oranının en yüksek olduğu il yüzde 42,2 ile Rize oldu. Karadeniz ve İç Anadolu’daki birçok ilde vatandaşların birikim tercihini ağırlıklı olarak altından yana kullandığı görüldü.