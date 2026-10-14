ABD'nin eylül ayı enflasyon verileri bugün açıklanacak. Piyasalar, Fed'in para politikası duruşunu öngörmek için TSİ 15:30'da açıklanacak tüketici fiyat endeksi verilerine odaklandı. Bu beklenti nedeniyle altın fiyatları "bekle, gör" modunda seyrediyor ve sınırlı bir değişim gösteriyor.

"BELİRLİ BİR ARALIKTA KALIYOR"

Spot altın, TSİ 07:27 itibarıyla ons başına 4.159,45 dolar seviyesinde önceki kapanışa göre sabit kaldı. ABD merkezli Tastylive'ın küresel makro ekonomiler başkanı Ilya Spivak, "Burada büyük bir hareket görmüyoruz, (altın) belirli bir aralıkta kalıyor. Petrol yükselirken altının belirli bir aralığı koruyabilmesi, onun da yükselmek için bir neden aradığını gösteriyor" dedi.

Jeopolitik gelişmeler de fiyatlamaları etkiliyor. Husi milislerinin Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırıları ve bölgedeki çatışmaların şiddetlenmesi dikkat çekiyor. Saudi Aramco'nun Dahran kentindeki idari binaya düzenlenen saldırı haberi üzerine petrol fiyatları çarşamba günü yükseldi.

Spivak, açıklanacak tüketici fiyat endeksinin, yarınki üretici fiyat endeksi ve perakende satış verilerinin ekonomik ivmenin zayıfladığını göstermesi durumunda, piyasaların bu yıl Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentilerini azaltabileceğini ve bunun da altın için yükseliş yönlü bir katalizör oluşturabileceğini belirtti.

Piyasalar, Fed'in bu ay politika faizini sabit tutma olasılığını yaklaşık yüzde 77 olarak fiyatlandırıyor. Aralık ayında olası bir faiz artırımını ise yüzde 88 olarak değerlendiriyor. New York Fed Başkanı John Williams, bu yıl bir faiz artırımının daha gerekebileceğini, ancak 2027'de daha fazla parasal sıkılaştırmanın gerekli olmayacağını ifade etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), yapay zeka yatırım patlamasının potansiyel olarak sona ermesi, artan borç seviyeleri ve Ortadoğu'daki uzun süreli bir çatışmanın küresel büyüme ve finansal istikrar için önemli riskler oluşturduğu konusunda uyardı. ABD Tüketici Fiyat Endeksi raporu TSİ 15:30'da açıklanacak; ardından perşembe günü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satış verileri gelecek.

Yurt içinde gram altın, dolar/TL kuru ve fiziki altın piyasasındaki arz-talep dengesine göre fiyatlanıyor. Gram altın alışta 6.558 TL, satışta ise 6.614 TL seviyesinde düne göre hafif yükselmiş durumda.

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