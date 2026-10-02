Haftanın son işlem gününe girilirken ons altın Asya piyasalarında 4 bin 155 dolar seviyelerinde işlem görüyor. İkinci haftalık düşüşüne hazırlanan değerli metal üzerindeki baskı sürerken, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu eylül ayı istihdam verilerini Türkiye saatiyle 15.30’da açıklayacak.

Açıklanacak veriler yalnızca iş gücü piyasasının durumunu göstermekle kalmayacak; Fed’in ekim ve aralık toplantılarındaki faiz kararlarına ilişkin de piyasaya yeni sinyaller verecek.

PİYASADA BEKLENTİ 90 BİN YENİ İSTİHDAM

Ekonomistlerin ağırlıklı beklentisi, ağustosta 162 bin kişi artan tarım dışı istihdamın eylül ayında 90 bin kişi seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Piyasanın odaklandığı ikinci büyük rakam olan işsizlik oranının ise yüzde 4,1 seviyesinde kalması bekleniyor. Ayrıca ortalama saatlik kazançlarda aylık yüzde 0,3 artış öngörülüyor.

Piyasa uzmanları, açıklanacak veriler doğrultusunda altın fiyatlarında iki ana senaryunun öne çıktığını belirtiyor:

1. Senaryo: Beklentiyi Aşan Güçlü Veri (Aşağı Yönlü Baskı)

İstihdam artışının 90 bin kişilik beklentinin belirgin şekilde üzerine çıkması, işsizliğin düşük kalması ve ücret artışlarının güçlü gelmesi halinde, ABD iş gücü piyasasının dirençli olduğu algısı pekişecek. Bu durum Fed’in daha sıkı bir faiz politikası izleme veya faizleri uzun süre yüksek tutma olasılığını artırabilir. Yükselen tahvil faizleri ve güçlü dolar etkisiyle faiz getirisi olmayan altında 4 bin dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

2. Senaryo: Beklentinin Altında Kalan Zayıf Veri (Yukarı Yönlü Rahatlama)

İstihdamın 90 binin altında kalması, işsizlik oranının yükselmesi veya ücret artışlarının zayıflaması durumunda ise Fed üzerindeki faiz artış baskısı hafifleyecek. ABD tahvil faizlerinde gerileme ve dolarda zayıflama yaşanabileceğinden, altın üzerindeki satış baskısı kırılarak fiyatta toparlanma görülebilir.

TAHVİL FAİZLERİ VE GÜÇLÜ DOLAR ENGELİ

Altın üzerindeki son satış baskısının arkasında ABD tahvil faizleri ve güçlü dolar bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin bu hafta yüzde 5,34 ile 2002’den bu yana en yüksek seviyesine çıkması ve Dolar Endeksi’nin 17 ayın zirvesine ulaşması altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirdi.

Ayrıca ABD'de son dönemde yumuşayan enflasyon verileriyle ekim toplantısında faiz artırımı olasılığı yüzde 70 seviyelerinden yüzde 25'e gerilemiş durumdaydı. Ancak bugün gelecek güçlü bir veri bu olasılıkları yeniden değiştirebilir.

KISA VADELİ SINAVLAR VE UZUN VADELİ DESTEK

Fed’in bir sonraki faiz toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak. Bugün saat 15.30'da açıklanacak istihdam raporunun ardından 14 Ekim'deki ABD tüketici enflasyonu verisi, altın piyasasının ekim ayındaki ikinci büyük sınavı olacak.

Kısa vadede yüksek faiz ve güçlü dolar baskısı öne çıksa da uzun vadeli talep devam ediyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları temmuz ayında net 23 ton, yılın ilk yedi ayında ise toplam 130 ton altın alımı yaptı. Rezerv çeşitlendirme eğiliminin sürmesi, fiyat gerilemelerinde altına yapısal destek sağlamayı sürdürüyor.