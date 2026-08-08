ABD'de iş gücü piyasasından gelen zayıf sinyaller, küresel piyasalarda altın fiyatlarını yeniden zirveye taşıdı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırma ihtimalinin zayıflamasıyla haftalık kazancı yüzde 7'yi aşan ons altın, uluslararası yatırım bankalarının da radarında. UBS ve BNP Paribas, altının önümüzdeki dönemde 5 bin dolar seviyesini görebileceğini öngörürken, Deutsche Bank ise yıl sonu için 4 bin 700 dolarlık bir değerleme tablosu çizdi.

PİYASA DENGELERİ SİL BAŞTAN DEĞİŞTİ

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı tarım dışı istihdam verilerine göre temmuz ayında 23 bin kişilik bir gerileme kaydetti. Piyasa uzmanlarının 80 bin kişilik artış beklentisinin aksine yaşanan bu düşüş ve bir önceki aya ait verilerin aşağı yönlü revize edilmesi, Fed'in sıkılaşma politikasında sona geldiği beklentisini güçlendirdi. Gerileyen enerji fiyatları ve zayıflayan ABD doları da değerli metaldeki yükseliş ivmesini destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

FED'İN FAİZ SABİT TUTMA İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Sürpriz verilerin ardından piyasa aktörlerinin gelecek ay gerçekleşecek Fed toplantısına dair beklentileri belirgin şekilde kaydı:

Faiz artış ihtimali: Veri öncesindeki yüzde 57 seviyesinden yüzde 43,9'a geriledi.

Pas geçme ihtimali: Gösterge politika faizinin yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutulma olasılığı yüzde 56,1'e yükseldi.

Faiz getirisi sunmayan altının, faiz oranlarının sabit kalması veya düşmesi durumunda alternatif finansal varlıklara karşı cazibesini artırdığı biliniyor.

DEV FİNANS KURULUŞLARININ REKOR SENARYOLARI

Yükseliş rallisiyle birlikte dev bankalar da gelecek dönem projeksiyonlarını paylaştı:

UBS: 2027'nin ilk yarısında ons altının 5 bin dolara ulaşabileceğini öngören banka, 4 bin dolar altındaki sarkmaların uzun vadeli alım fırsatı yaratacağını değerlendiriyor.

Deutsche Bank: Altının 2024'ten bu yana güçlü bir fiyatlama döngüsünde olduğunu belirterek, yıl sonu adil değer modellemesini 4 bin 700 dolar olarak açıkladı.

BNP Paribas: Önümüzdeki 12 aylık periyotta yüzde 20'yi aşan bir prim potansiyeli görerek 5 bin dolar hedefini masada tutuyor.

MERKEZ BANKALARININ TALEBİ YÜKSELİŞİ DESTEKLİYOR

Altın piyasasındaki yükseliş trendi sadece makroekonomik verilerle sınırlı kalmıyor. Merkez bankalarının devam eden fiziki altın alımları, piyasaya güçlü bir taban oluşturuyor. Analistler, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına rağmen altındaki uzun vadeli yükseliş yapısının korunduğunu vurguluyor.