Goldman Sachs, ons altının 2027 yıl sonu fiyatına ilişkin tahminini aşağı yönlü güncelledi. Banka, daha önce 4.800 dolar olan beklentisini 150 dolar azaltarak 4.650 dolara indirdi. Revizyon, önceki tahmine göre yüzde 3,1'lik düşüşe karşılık geliyor.

Buna rağmen banka, altının uzun vadeli yükseliş görünümünü koruduğu görüşünde. Goldman Sachs, Aralık 2027'ye kadar mevcut spot fiyatlara kıyasla yüzde 16 değer artışı potansiyeli öngörüyor.

FED BEKLENTİLERİ KISA VADEDE BASKI YARATABİLİR

Bankanın değerlendirmesinde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilave faiz artırımlarına gidebileceği beklentisi öne çıktı. Goldman Sachs'a göre yüksek faizler, faiz getirisi sunmayan altının cazibesini azaltarak bireysel yatırımcı talebini ve kısa vadede fiyatları baskılayabilir.

Banka, bu baskının kalıcı olmayacağını düşünüyor. Fed'in 2027'nin sonlarına doğru faiz indirimlerine başlamasını bekleyen Goldman Sachs, bunun yatırımcıların altın talebini yeniden güçlendireceğini öngörüyor.

Merkez bankalarının güçlü altın alımları da bankanın uzun vadeli beklentisini destekleyen unsurlar arasında. Goldman Sachs, Çin Merkez Bankası başta olmak üzere merkez bankalarının rezervlerini artırmaya devam etmesinin fiyatlara destek vermesini bekliyor.

BANKALARIN HEDEFLERİ VE TAHMİN DÖNEMLERİ FARKLI

Küresel yatırım bankalarının 2027 yılına ilişkin ons altın beklentileri 4.600 dolar ile 5.400 dolar arasında değişiyor. Ancak bu tahminlerin bir bölümü yıl sonunu, bir bölümü yıllık ortalamayı veya belirli bir ayı kapsıyor.

JPMorgan Private Bank, kasım ayı yatırım görünümü raporunda 2027 için ons altın tahminini 4.600 dolara indirdi. Banka, yüksek reel faizlerin ve güçlü doların altın üzerinde baskı oluşturduğunu, bu eğilimlerin tersine dönmesiyle fiyatların yeniden yükselebileceğini öngördü.

Reuters'ın temmuz ayında yayımladığı habere göre HSBC, 2027 yılı ortalama altın fiyatı tahminini 5.000 dolardan 4.925 dolara düşürürken yıl sonu için 5.025 dolar öngördü.

UBS'nin Eylül 2027 için fiyat hedefi 5.400 dolar seviyesinde bulunuyor. Wells Fargo'nun 2027 yıl sonu beklentisi 5.200-5.400 dolar aralığında yer alıyor. Bank of America ise ons altının 2027 yılında ortalama 4.813 dolardan işlem göreceğini tahmin ediyor.

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