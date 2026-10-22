Küresel piyasalarda altın fiyatları, jeopolitik riskler ve enerji kaynaklı enflasyon endişelerinin etkisiyle yön bulmaya çalışıyor.

Dün gelen tepki alımlarının etkisiyle ons altın, kritik direnç seviyelerini aşmakta zorlanırken yeni işlem gününde yön yeniden aşağı döndü.

ABD Merkez Bankasının (FED) faiz politikasına ilişkin beklentiler de değerli metal üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Ons altın bugün sabah seansında 4 bin 87 dolara kadar sert düşüş yaşadı. Bugün sabah seansında TSİ 07.24'te 4 bin 90 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altında da aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor. Gram altın bugün sabah 6 bin 519 lira seviyesine geriledi. Gram altın TSİ 07.24'te 6 bin 524 lira seviyesinde bulunuyor.

PEROL YENİDEN YÜKSELİŞTE

Altın fiyatlarındaki baskının arkasında, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması öne çıkıyor. Suudi Arabistan'da Aramco'nun Şeybah sahasına düzenlenen insansız hava aracı saldırısının ardından, petrol fiyatları 110 dolar civarındaki dirençli görünümünü korudu.

ABD'nin Suudi Arabistan'daki büyükelçiliklerinden bazı personel ve aile üyelerinin ayrılmasını istemesi de bölgedeki güvenlik risklerini gündemde tuttu. Enerji fiyatlarında yüksek seyrin katılaşması ve bunun da enflasyonu yeniden hızlandırabileceği endişesi, altın yatırımcılarının faiz beklentilerini etkiliyor.

ENFLASYON VE YÜKSEK FAİZ BASKISI

Piyasalarda enerji maliyetleri kaynaklı enflasyon baskısının devam etmesi, ABD Merkez Bankasının (FED) para politikasında faiz indirim döngüsüne girmesini zorlaştırıyor. Analistler, mevcut risklerin sürmesi durumunda aralık ayı toplantısında faiz artırımının dahi gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.

Piyasa fiyatlamalarında önümüzdeki yılın temmuz ayına kadar toplamda 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin öne çıkması, faiz getirisi sunmayan altın fiyatları üzerinde belirgin bir baskı oluşturuyor. Bununla birlikte, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam etmesi, yatırımcıların getiri sağlayan sabit getirili menkul kıymetlere yönelmesini destekleyen temel unsurlar arasında gösteriliyor.

Küresel merkez bankalarının izleyeceği patika yakından takip edilirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) önümüzdeki hafta gerçekleştirecekleri toplantılarda faizleri sabit tutması bekleniyor. Ana merkez bankalarının para politikalarına ilişkin sunacağı görünüm ve yönlendirmelerin, altın fiyatlarının seyri açısından kritik önem taşımayı sürdürdüğü ifade ediliyor.

ALIM FIRSATI MI?

Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilme ve piyasalardaki zayıf seyir, uzun vadeli yatırımcılar nezdinde "alım fırsatı doğdu mu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Ancak mevcut piyasa koşulları, kısa vadede altın fiyatları için kesin bir yön çizmeyi zorlaştırıyor.

Piyasadaki mevcut durumu değerlendiren analistler, değerli metalin geleceğine ilişkin iki farklı senaryoya dikkat çekiyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş trendinin sürmesi ve buna bağlı olarak faiz artırımı beklentilerinin güç kazanmasının altın üzerinde belirgin bir baskı yarattığı ifade ediliyor.

Diğer taraftan, küresel ölçekte jeopolitik risklerin tırmanması, mali belirsizliklerin artış göstermesi veya merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentilerin yeniden gevşemesi ihtimalinin ise değerli metale güçlü bir destek sağlayabileceği vurgulanıyor. Analistler, bu iki yönlü dinamikler nedeniyle piyasada belirsizliğin bir süre daha hakim olabileceğini öngörüyor.

ONSTA KRİTİK SEVİYELER

Altındaki kritik seviyelere ilişkin değerlendirmede bulunan Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, fiyatların, makroekonomik baskılar ile mali ve jeopolitik risklere karşı korunma talebi arasında sıkıştığına dikkat çekiyor. Hansen'e göre yüksek enerji fiyatları faiz görünümünü belirsizleştirirken, altın piyasasında belirgin bir yön oluşmasını da zorlaştırıyor. Hansen’e göre altın, bir yandan yüksek faiz beklentilerinin getirdiği baskıyla karşı karşıya kalırken diğer yandan mali riskler ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle güvenli liman talebinden destek buluyor.

Hansen'in teknik değerlendirmesinde 4.230 dolar seviyesi ana direnç, 4.100 doların altındaki bölge ise destek alanı olarak öne çıkıyor.

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