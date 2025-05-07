Altın fiyatları, Hindistan ile Pakistan arasında artan askeri tansiyona rağmen, ABD-Çin arasında yeniden başlayacak ticaret görüşmelerine dair iyimserliğin etkisiyle dün akşam seansında gösterdiği sert yükselişlerine ara vererek düşüşe geçti.

Ons altın, önceki iki seansta yaşanan yaklaşık yüzde 6’lık yükselişle 3 bin 435 dolara yükselmesinin ardından yüzde 2'nin üzerinde geriledi. Bu düşüşte, iki ülkenin yetkililerinin Cenevre’de bir araya geleceğini açıklaması etkili oldu. Müzakereler için bir araya gelmeyi planlayan iki ülkenin hamlesi, piyasalarda ticaret savaşlarının yumuşayabileceği beklentisini güçlendirdi.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 3 bin 322 dolar ile 3 bin 435 dolar aralığında geçiren ons altın günü 3 bin 430 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.17'de 3 bin 384 dolarda bulunuyor.

Gram altın ise dolar/TL kurunda görülen yukarı yönlü seyir ve ons altındaki geri çekişmelerin etkisiyle karışık seyir sergiliyor. Dünü 4 bin 105 lira ile 4 bin269 lira aralığında geçiren gram altın günü 4 bin 259 liradan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 4 bin 207 lirada bulunuyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI

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