Güvenli liman olarak görülen altın, son bir ayda yaşadığı sert dalgalanmaların etkisiyle yatırımcısını ters köşeye düşürdü. Özellikle fiyatların rekor kırdığı geçtiğimiz aylarda, treni kaçırmak istemeyen binlerce yatırımcı kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Nakit parası olmayanlar ise çareyi kredi kartına taksit yaptırmakta buldu.

Fakat ‘taksitli yatırım’ hayali, yüksek banka komisyonları ve altındaki ani düşüşle birleşince büyük bir hüsrana dönüştü.

BİR AYDA 24 BİN LİRALIK DEV ZARAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kuyumculuk sektöründe kredi kartına uygulanan 3 aylık taksit imkânı, yüksek POS komisyonları yüzünden peşin fiyata ortalama yüzde 8 -10 arasında değişen oranlarda vade farkı yansıtılmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz ay altının zirvede olduğu günlerde 10 gramlık bir işçilikli bileziği taksitli şekilde alan bir yatırımcı vade farkıyla birlikte toplam 84 bin lira ödeme taahhüdü verdi.

Bugün ise altının ons ve gram bazındaki sert düşüşüyle aynı bileziğin vitrin fiyatı 66 bin liraya kadar düştü. Düşen altın fiyatları sonrasında yatırımcının zararı dudak uçuklattı.

ACİL NAKİT İHTİYACI SUYA DÜŞTÜ

Düşüş esnasında paniğe kapılan veya acil nakit ihtiyacı doğan vatandaşlar, aldıkları bileziği bozdurmak istediklerinde ise ‘işçilik maliyeti’ ve ‘alış-satış makası’ engeli ile karşı karşıya kalıyor.

Kuyumcu vitrininde 66 bin lira olan 10 gramlık bileziği kuyumcu ortalama 60 bin liradan geri alıyor. Böylece tüketici, sadece 30 gün önce 84 bin liraya borçlanarak aldığı üründen tam 24 bin lira zarar etmiş oluyor.

"BORÇLA YATIRIM YAPILMAZ"

Piyasadaki bu hareketliliği değerlendiren Kapalıçarşı esnaflarından kuyumcu Ramazan Keskintaş, vatandaşları uyardı: Fiyatlar yükselince herkes ‘altın uçuyor’ diyerek kredi kartına yüklendi.

Biz ‘kredi kartıyla, vade farkı ödeyerek altına yatırım yapılmaz’ dememize rağmen dinletemedik. Çünkü banka o taksite faiz uyguluyor. Ayrıca işçilikli ürünler satılırken değer kaybeder.

Şimdi fiyatlar düşünce herkes zararına bozdurmaya çalışıyor. Altın, uzun vadeli ve eldeki nakitle alınması gereken bir yatırımdır; borçla veya taksitle altın almak kumardır.