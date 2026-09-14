ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi altın piyasasında yaşanan baskı, fiyatların aşağıya çekilmesine neden oldu.

Fed'in faiz artırma olasılığı yüzde 86,5 seviyesine yükseldi. Bankacılık devi Goldman Sachs ise ons altında 4 bin 900 dolarlık uzun vadeli hedefini koruyarak sert dalgalanma uyarısında bulundu.

Küresel piyasalarda enerji maliyetlerindeki ani yükselişlerin enflasyon endişelerini körüklemesi dev merkez bankalarının faiz artırım döngüsünü sürdüreceği yönündeki öngörüleri pekiştirerek değerli metallerde satıcılı bir seyre neden oldu.

Yeni haftaya satıcılı seyirle başlayan ons altında düşüş derinleşti. Ons atın bugün öğlen seansında 4 bin 271 dolara geriledi. Ons altın TSİ 14.44'te 4 bin 292 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altında da aşağı yönlü bir eğilimin olduğu görülüyor. Gram altın bugün 6 bin 673 liraya kadar geriledi. Gram altın TSİ 14.14'te 6 bin 708 lirada bulunuyor.

TÜM GÖZLER FED FAİZ KARARINDA

ABD'de son açıklanan makroekonomik veriler, ağustos ayında çekirdek tüketici fiyat endeksi yükselişe geçit. Çekirdek enflasyon rakamlarının son 4 ayın en yüksek artış performansını sergilemesi, parasal sıkılaşma adımlarının devam edeceği beklentisini kuvvetlendirdi.

Fed'in salı ve çarşamba günkü oturumunda faiz artışına gitme ihtimaline verdiği ağırlık yüzde 86,5'e yükseldi.

DEV BANKADAN ALTIN BEKLENTİSİ

ABD'li banka Goldman Sachs, altının ons fiyatının 2026 yılı sonu itibarıyla 4 bin 900 dolara ulaşacağına yönelik temel senaryosunu sürdürdüğünü açıkladı.

Banka yukarı yönlü risklerin devam ettiğine vurgu yaparak bu hedefe giden süreçte çift taraflı oynaklığın artabileceğini vurguladı.

Bankacılık devi, Fed'in faiz artırma ihtimalinin piyasalarda tam anlamıyla fiyatlanması halinde aşağı yönlü risklerin tırmanabileceğini belirtti.

Raporda bu durum, piyasa yapıcıların korunma pozisyonlarını çözmelerine ve altın fiyatlarında beklenenden daha sert satış baskılarına neden olabilir.

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