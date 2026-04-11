Ocak ayında ons başına 5.500 dolar seviyesini aşarak tarihi bir rekor kıran altın, son dönemde %10 oranında bir düzeltme yaşadı. Ancak önde gelen finans kuruluşları, bu geri çekilmenin kalıcı olmadığını ve orta vadede fiyatların yeniden ivme kazanacağını öngörüyor.

FİYAT ARTIŞINI DESTEKLEYEN TEMEL UNSURLAR

Goldman Sachs ve ANZ Banking Group analistleri, yükseliş beklentilerini dört ana nedene dayandırıyor:

-Merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğiliminin devam etmesi.

-ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine gireceğine dair beklentiler.

-Küresel çaptaki jeopolitik belirsizliklerin sürmesi.

-Yatırımcıların dolar bazlı varlıklardan uzaklaşma eğilimi.

ANZ'DEN YIL SONU İÇİN 5 BİN 800 DOLAR TAHMİNİ

ANZ analistleri Soni Kumari ve Daniel Hynes tarafından hazırlanan raporda, makroekonomik dengelerin altın lehine değişeceği vurgulandı. Banka, 2026 yılında merkez bankalarının yıllık 850 tonluk alım yapacağını öngörerek piyasada güçlü bir destek oluşacağını belirtti. Kurumun yıl sonu hedefi ise altının 5.800 dolar bandına ulaşması yönünde.

GOLDMAN SACHS'IN RİSK VE FIRSAT ANALİZİ

Goldman Sachs analistleri Lina Thomas ve Daan Struyven, piyasadaki olası risklere dikkat çekmekle birlikte iyimser duruşlarını koruyor. Analistler, özellikle Hürmüz Boğazı gibi kritik noktalarda yaşanabilecek aksaklıkların kısa vadede fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade ediyor.

Banka uzmanları süreci şu şekilde değerlendiriyor:

"Kısa vadeli riskler uzun vadeli fırsatlar sunuyor."

Goldman Sachs’a göre, Batı merkezli varlıklardan kaçış sürdükçe altın 5.400 dolar seviyesindeki yerini koruyacak. Ayrıca Fed’in yapacağı olası 50 baz puanlık bir faiz indiriminin, fiyat artışını yeniden tetikleyebileceği öngörülüyor.