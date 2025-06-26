Orta Doğu'daki gerilimler altının hareketini aşağıya çekerek son iki haftalık kazanımlarını da yok etti.

Küresel ticaret savaşlarının etkisiyle yatırımcının güvenli limana sığınması sonucu ons altın rekor seviye olan 3.500 dolara kadar çıkmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakerelere gitmesiyle düşüşe geçen altın jeopolitik risklerle düşüşteki yerini korudu. 26 Haziran 2025 gününe ons altın 3.337 dolardan başlarken bugün açıklanacak olan ABD büyüme verileri de altının seyrini etkileyecek.

ABD Başkanı Trump'ın ise Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirileri ve faiz indirimi ısrarı devam ederken Powell açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Powell, faiz indirimi için henüz erken olduğunu ve 'bekle-gör' politikasını uygulamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Gram altın yeni günün sabah seansında serbest piyasada 4 bin 264 liradan işlem görürken Kapalıçarşı'daki altın satış fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 4 bin 303 TL

Çeyrek altın: 7 bin 20 TL

Yarım altın: 14 bin 40TL

Tam altın: 27 bin 951 TL

Gremse altın: 69 bin 985 TL