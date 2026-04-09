Altın fiyatları bugün, piyasa oyuncularının ABD-İran ateşkes görüşmeleri takibinde olması nedeniyle dar bir bantta sıkıştı. Gözler, ABD tarafında açıklanacak olan kritik ekonomik verilere çevrildi.

Ons altın, dün sert yükselişler kaydederek 4 bin 857 dolara ulaştıktan sonra, bugün kritik gelişmeler öncesinde yatay bir seyir izliyor. Ons altın, sabah seansında saat 08.40 itibarıyla 4 bin 720 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın, ons altındaki yatay seyir ve dolar/TL kurundaki sakin hareketlerin etkisiyle sıkışmış durumda. Dün 6 bin 964 liraya kadar yükselen gram altın, bugün dar bir bant aralığında işlem görüyor. Gram altın, sabah seansında saat 08.40'ta 6 bin 764 lira seviyelerinde hareketleniyor.

Öte yandan, Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi rakamlar arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 893 liradan satışa sunuluyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

GÖZLER KRİTİK VERİLERDE

Ons altın, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları 28 Şubat’ta başlatmasından bu yana yüzde 10’dan fazla değer kaybı yaşadı. Yükselen enerji fiyatlarının enflasyon endişelerini tetiklemesi, piyasaların faiz beklentilerini yeniden değerlendirmesine neden oldu.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 17–18 Mart tarihli toplantısına ait tutanaklar; birçok politika yapıcının, özellikle İran savaşı bağlamında enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda faiz artırımlarının gerekli olabileceğini düşündüğünü ortaya koydu.

Yatırımcılar şimdi, Fed’in para politikasına dair ipuçları edinmek amacıyla bugün açıklanacak olan Şubat ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi ile Cuma günü gelecek olan Mart ayı tüketici fiyatları (TÜFE) verilerini bekliyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.