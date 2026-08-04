Ons altın, yatırımcıların ABD-İran arasındaki çelişkili görüşme sinyallerini değerlendirmesi ve Fed’in faiz patikasına yön verecek kritik ABD istihdam verilerine odaklanmasıyla Salı günü hafif bir yükseliş kaydetti.

Ons altın bugün sabah seansında 07.50'de 4 bin 65 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altında da kısmi yükselişlerin olduğu görülüyor. Gram altın bugün sabah seansında 07.50'de 6 bin 213 lirada bulunuyor.

GÖZLER ABD VERİSİNDE

Piyasa; Açık İş Sayısı (JOLTS), Çarşamba günkü ADP özel sektör istihdamı ve Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verilerini dörtle gözle bekliyor.

Kedia Commodities Direktörü Ajay Kedia, piyasadaki mevcut tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Altın şu anda bir konsolidasyon (yatay seyir) evresinde. İstihdam piyasasında olası bir zayıflama görürsek, bu durum ABD doları üzerinde baskı oluşturabilir ve sonuç olarak altın fiyatlarında yükselişi tetikleyebilir."

CİTİ'DEN REKOR TAHMİM

Dev yatırım bankası Citi, yayımladığı son analizinde altın için uzun vadeli beklentisini yukarı yönlü korudu.

Banka, kısa vadede fiyatların yatay seyredebileceğini veya sınırlı geri çekilmeler yaşanabileceğini öngörürken, yılın son çeyreğinde ons altının 4 bin 500 dolar seviyesine yükselebileceğini belirtti.

ALTINDA YÜKSELİŞ NE ZAMAN?

Citi'nin en dikkat çeken tahmini ise gelecek yılın ilk yarısına ilişkin oldu.

Banka, küresel belirsizliklerin sürmesi halinde ons altının 5 bin dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsünü paylaştı.

"ENFLASYON DÜŞMEZSE FAİZ ARTIŞINDA TERDDÜT ETMEYECEĞİZ"



New York Fed Başkanı John Williams, enflasyon baskılarının kademeli olarak hafifleyeceğine dair iyimserliğini koruduğunu belirtti ancak ekledi:

"Eğer enflasyon düşmezse, ABD Merkez Bankası faiz artışlarıyla yanıt vermekten çekinmeyecektir."

Analistlere göre Eylül ayına yönelik faiz artışı beklentilerinin zayıflaması halinde, bu durum altın fiyatlarına doğrudan destek verecek.

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