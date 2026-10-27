Ons altın, önceki seansta 20 Temmuz’dan bu yana en düşük seviye olan 3.975 doları gördükten sonra toparlanarak yeniden 4.000 doların üzerine çıktı. Salı günü 4.010 dolar civarında işlem gören altında, Fed’in faiz kararı öncesinde bekleyiş öne çıktı.

Pazartesi günü TSİ 07.36 itibarıyla spot altın, önceki kapanışına göre yüzde 0,6 yükselerek ons başına 4.020,60 dolara ulaşmıştı. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve gerilemeyi alım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcıların talebi, toparlanmayı destekleyen unsurlar oldu.

PETROLDEKİ GERİLEME ALTINI DESTEKLEDİ

ABD ile İran arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik çabalar, ham petrol fiyatlarının üst üste ikinci seansta düşmesine katkıda bulundu. Geçen haftaki yükselişin ardından yaşanan gerileme, kısa vadeli enflasyon endişelerini hafifletti.

Bununla birlikte enerji fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması, fiyat baskılarının yeniden artabileceği riskini gündemde tutuyor. Enflasyon endişeleri ve daha sıkı para politikası beklentileri, faiz getirisi sağlamayan altın üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Reuters’ın aktardığına göre StoneX kıdemli piyasa stratejisti Bob Haberkorn, petroldeki geri çekilmenin altını desteklediğini ve bazı yatırımcıların düşük fiyatlardan alıma yöneldiğini belirtti. Haberkorn, işlem hacminin düşük kalabileceğini ve Fed’in açıklamaları öncesinde altının 4.000 dolar seviyesinde tutunmaya çalışacağını söyledi.

ARALIK İÇİN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ YÜZDE 82

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı kararında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Yatırımcılar, kararın yanı sıra para politikası yetkililerinin gelecek döneme ilişkin mesajlarını da izleyecek.

CME FedWatch verilerine göre aralık ayında faiz artırımı ihtimali pazartesi günü yaklaşık yüzde 80 seviyesinde fiyatlanırken, salı gününe ilişkin değerlendirmede bu oran yüzde 82 civarında yer aldı. Yüksek faiz, altın tutmanın fırsat maliyetini artırdığı için Fed’in faiz artışlarına ne kadar süre ara verebileceğine ilişkin sinyaller önem taşıyor.

Perşembe günü açıklanması beklenen, Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi ile ABD’nin büyüme rakamları da takip edilecek. Bu veriler, ekonomik görünüm ve para politikası beklentileri üzerinden altının yönü üzerinde etkili olabilecek.

ABD ARA SEÇİMLERİ DE TAKİPTE

Piyasaların gündeminde 3 Kasım’da yapılacak ABD ara seçimleri de bulunuyor. Reuters’ın aktardığına göre OCBC analistleri, seçim sonucundan çok mali politika, gümrük tarifeleri, jeopolitik harcamalar ve politika belirsizliğindeki olası değişimlerin ABD Hazine tahvili getirileri, dolar ve altın üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

GRAM ALTINDA SON FİYATLAR

Uluslararası ons fiyatı ve dolar/TL kurunun yanı sıra piyasa makası ve işçilik gibi unsurlarla şekillenen gram altın, saat 07.36 itibarıyla alışta 6.370,94 TL, satışta 6.425,55 TL seviyesinde yer aldı.