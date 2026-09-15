Altın fiyatları yeni günde yatay seyrederken yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına çevrildi.

Ons altın, dünkü seansta 7 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin gördükten sonra yatay seyir sergiliyor. Bugün sabah seansında TSİ 07.56'da 4 bin 306 dolar seviyesinde hareketleniyor.

Gram altın da yeni günde yatay bir seyir sergiliyor. Gram altın bugün saba seansında TSİ 07.56'da 6 bin 732 lirada bulunuyor.

FAİZ ARTIRIMI KAPIDA

Fed, iki günlük toplantısından sonra faiz kararını yarın TSİ 21.00'de açıklayacak.

Finans piyasalarında Fed’in politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmesi güçlü şekilde fiyatlanıyor.

Fakat piyasa uzmanlarına göre altın açısından asıl kritik nokta faiz kararından çok Fed Başkanı Kevin Warsh’ın vereceği mesajlar olacak.

YÜKSEK ENFLASYON ALTINA YÖNLENDİRİYOR

Altın, enflasyona ve jeopolitik risklere karşı güvenli liman olarak görülse de faizlerin yükselmesi değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.

Bunun temel nedeni, faiz getirmeyen altını elde tutmanın fırsat maliyetinin yükselmesi.

ABD’de ağustos ayında tüketici fiyatlarının hızlanması ve çekirdek enflasyonun dört ayın en yüksek artışını kaydetmesi de Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentileri etkiliyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.