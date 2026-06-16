Altın piyasalarında jeopolitik gelişmelerin etkisi sürüyor. ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın ardından yatırımcıların güvenli liman talebi artarken, ons altın son haftaların en yüksek seviyelerinde işlem görüyor. Piyasalarda yön arayışı devam ederken, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamalarını bekliyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ HIZ KESMEDİ

Spot altın, haftanın ilk işlem gününde güçlü bir yükseliş kaydederek 9 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı. Yeni günde ise kazançlarının bir kısmını koruyarak 4.325 dolar civarında dengelendi.

Yurt içinde gram altın ise serbest piyasada 6.433 lirada hareketleniyor.

PİYASALAR ANLAŞMANIN DETAYLARINI BEKLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez bölgesindeki gerilimi sona erdirecek bir ön anlaşmanın ABD ve İran tarafından imzalandığını açıkladı. Ancak anlaşmanın kapsamına ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

Tarafların kalıcı ateşkes ve uzun vadeli çözüm için görüşmeleri sürdürdüğü belirtilirken, piyasa sürecin nasıl ilerleyeceğini yakından izliyor.

FED KARARI ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYEBİLİR

Küresel piyasalarda dikkatler şimdi Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Piyasa beklentileri faiz oranlarında değişiklik yapılmayacağı yönünde olsa da yatırımcılar karar metni ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un değerlendirmelerine odaklanmış durumda.

Analistler, yılın geri kalanına ilişkin faiz indirim sinyallerinin dolar üzerinde baskı oluşturabileceğini ve bunun da altın fiyatlarını destekleyebileceğini ifade ediyor.

"FAİZ İNDİRİMİ MESAJI GELİRSE YENİ RALLİ BAŞLAYABİLİR"

Piyasa uzmanlarına göre Fed'den güvercin tonda mesajlar gelmesi halinde altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası görülebilir. Buna karşılık, enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikasının süreceğine yönelik açıklamalar ise değerli metal üzerinde baskı yaratabilir.

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde altın piyasasında oynaklığın yüksek kalmasını bekliyor.

CİTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN ALTIN TAHMİNİ

Küresel yatırım bankası Citi, altına ilişkin kısa vadeli beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka, önümüzdeki üç aylık döneme ilişkin ons altın tahminini 500 dolar artırarak 4.500 dolara yükseltti.

Bankanın bu kararında jeopolitik gelişmelerin yanı sıra merkez bankalarının politikalarına ilişkin beklentilerin de etkili olduğu belirtildi.