Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ihtimali enerji kaynaklı enflasyon baskılarını azaltırken, ABD'deki güçlü tüketici güveni güvenli liman talebini dengeliyor. Küresel piyasalar ise gelecek hafta yeni Fed Başkanı Kevin Warsh liderliğinde alınacak ilk faiz kararına ve ekonomik projeksiyonlara kilitlendi.

Gelecek hafta Fed'in faiz toplantısından çıkacak kararlar altının yönünde asıl belirleyici olacak. Beklentilere göre Fed faizi sabit tutmaya devam edecek ancak Kevin Warsh'un yapacağı ilk toplantıdan şahin mesajların çıkması bekleniyor.

GRAM ALTIN HAFTAYI 250 LİRA KAYIPLA KAPATTI

Küresel piyasalarda gözler Orta Doğu'daki diplomatik gelişmelere çevrildi.

ABD ile İran arasında önümüzdeki hafta imzalanması beklenen anlaşmaya yönelik iyimserlik ve ABD'deki olumlu ekonomik veriler, altının yönünü yukarıda tutmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde altının onsu, haftayı 4.218 dolar seviyesinden kapattı.

Yurt içinde gram altın ise pazartesi gününe göre yaklaşık 250 lira kayıpla 6.275 liradan haftayı kapattı.

ANLAŞMA TAHVİL FAİZLERİNİ DENGELEDİ

Washington ve Tahran yönetimlerinin "İslamabad Mutabakat Zaptı"nı (MOU) imzalamaya yakın olduğu ve bu gelişmenin Orta Doğu'daki çatışmaları sonlandırabileceği haberi piyasalarda risk iştahını artırdı. İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek G7 zirvesinde imzaların atılabileceği spekülasyonları güçlenirken, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ilgili karar organlarının mutabakat metni üzerinde çalıştığını ancak detayları henüz resmen teyit edemeyeceğini belirtti.

Tarafların anlaşmaya varması durumunda, küresel ticaret için kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı yeniden trafiğe açılacak. Bu senaryo, enerji fiyatlarını aşağı çekerek enerji şoku endişesi taşıyan küresel merkez bankalarının üzerindeki enflasyonist baskıyı hafifletebilir.

ABD VERİLERİ VE FED BEKLENTİLERİ KRİTİK

Ekonomik gelişmelere paralel olarak ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1,5 baz puan artışla yüzde 4,477'ye yükselmesi, faiz getirisi olmayan ons altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Öte yandan, ABD dolarının altı önemli para birimine karşı gücünü ölçen DXY Dolar Endeksi ise yüzde 0,06 artışla 99,77 seviyesinde yatay seyrini koruyor.

Gün içinde açıklanan verilere göre, ABD'de tüketici güveni haziran ayı öncü verilerinde 44,8'den 48,9'a yükselerek hanelerin ekonomiye olan güveninin arttığını gösterdi. Tüketicilerin bir yıllık enflasyon beklentileri ise yüzde 4,8'den yüzde 4,6'ya geriledi.

Hafta başında açıklanan enflasyon verileri, Fed'in bu yıl en az bir kez daha faiz artırabileceği yönündeki spekülasyonları artırmıştı. Ancak ABD-İran anlaşması haberlerinin ardından piyasalarda faiz artış ihtimali yüzde 88'den yüzde 67'ye geriledi. Önümüzdeki hafta piyasaların ana gündem maddesi; yeni Başkan Kevin Warsh liderliğindeki ilk Fed para politikası toplantısı, Ekonomik Projeksiyonlar Özeti (SEP) ve perakende satış verileri olacak.