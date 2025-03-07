Merkez Bankası'nın yılın ikinci faiz indirimine giderek politika faizini 250 baz puan daha düşürdü. Faizin yüzde 42,5'e çekilmesiyle altın ve döviz kuru fiyatları yükselişe geçti.
Düşük faiz ortamında TL'nin eskisi gibi değerli olmaması yatırımcıyı altın ve dövize yönlendirmesi altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu.
Küresel piyasalarda ise ons altının fiyatlaması ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri ve uyguladığı tarifeler nedeniyle yükseliş geçti.
GRAM ALTINDA SON DURUM
Güvenli liman Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası güne yüzde 0,23 yükselişle 3.413,04 TL'den başlarken çeyrek altın 5.580,32 TL'den altının onsu ise 2.913,20 dolar seviyesinde işlem görüyor.
KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK
Küresel piyasalarda Trump tarifeleri dışında bugün ABD Tarım Dışı İstihdam rakamları ve Euro Bölgesi'nin 4. Çeyrek büyüme verileri açıklanacak. Bu veriler ışında altın fiyatlarının onsa bağlı olarak artması bekleniyor. ABD verileri Türkiye saatiyle a6.30'da açıklanırken Avrupa'daki veriler saat 13.00'te açıklanacak.