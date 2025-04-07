ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı ka­rarlar küresel tica­ret ilişkilerini yeniden şekil­lendirirken, piyasalarda dal­galanmalar meydana geldi. Trump'ın tarifelerine karşılık veren ülkelerle beraber ticaret savaşları resmen başlamış oldu.

Piyasalarda yaşanan gelişmeler altın gibi değerli metaller üzerinde sert dalgalanmalara neden oluyor. Altının onsu, geçen haftanın son işlem gününde Fitch'in Çin'in kredi notunu düşürdüğünü açıklamasının ardından kazançlarını sildi. Bu hafta ABD tarafında Fed toplantı tutanakları ve enflasyon rakamları takip edilecek. Gelecek olan ekonomik veriler piyasada hareketliliği artırabilir.

Haftanın son işlem gününü 3 bin 138 dolar ile 2 bin 296 dolar aralığında geçiren ons altın, günü 3 bin 37 dolardan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde sabah seansında 08.11'de 3 bin 26 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurunda görülen yatay seyir ve ons altındaki dalgalı etkisiyle yönünü yukarı çevirdi. Haftanın son işlem gününü 3 bin 675 lira ile 3 bin 838 lira aralığında geçiren gram altın günü 3 bin 700 liradan tamamladı. yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 3 bin 710 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatlar arasındaki fark devam ediyor. Gram altın resmi rakamlarda 3 bin 710 lirada bulunurken Kapalıçarşı'da 3 bin 845 lirada bulunuyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...