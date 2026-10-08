Spot altın, dün 5 Ağustos'tan bu yana kaydedilen en düşük seviye olan 4.066 dolara kadar geriledi.

Dolar rallisinin ivme kaybetmesiyle perşembe günü toparlanma sürecine giren spot altın, TSİ 07:00 itibarıyla yüzde 0,6 artış göstererek ons başına 4.136 dolardan işlem gördü.

Çarşamba günü güçlenen dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki tırmanış kıymetli maden üzerinde baskı oluşturmuştu. Doların 18 aylık zirve seviyesinden gerilemesi ise diğer para birimlerini taşıyan alıcılar için altını ucuzlatırken, dolar cinsinden fiyatlanan varlığa olan talebi destekledi.

FOMC TUTANAKLARINDA FAİZ AYRIŞMASI

Fed'in son toplantısına ait FOMC tutanakları, politika yapıcıların faiz artırımı konusunda fikir ayrılığı yaşadığını ortaya koydu.

Tutanaklarda, bazı katılımcıların enerji ve diğer fiyat şoklarının etkisini kontrol altında tutmak amacıyla faiz artırımını gerekli gördüğü kaydedildi. Piyasada daha şahin duruş sergileyen bir kesim üye ise faiz artışını, ortaya çıkan talep kaynaklı enflasyona karşı bir önlem olarak değerlendirdi.

PİYASALARIN EKİM VE ARALIK FAİZ BEKLENTİSİ

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, bu ayın sonlarında gerçekleşecek toplantıda bir faiz artırımı ihtimalini yalnızca yüzde 18 olarak fiyatlıyor. Buna karşın, aralık ayındaki toplantıda faiz artırımına gidilme olasılığı yüzde 80 seviyesinde bulunuyor.

UZMANLARDAN KRİTİK '4 BİN 275 DOLAR' SEVİYESİ VE TAHVİL UYARISI

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, altının kısa vadeli yatırım gerekçesinin halen sorgulandığını ifade etti. Satıcı ağırlıklı piyasa koşullarının sürdüğünü belirten Weston, yakın vadeli yükselişe ilişkin daha olumlu bir tablonun oluşabilmesi için altının 4.275 dolar seviyesinin üzerinde bir kırılma gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

Weston ayrıca, piyasaların tırmanan uzun vadeli tahvil getirilerini güçlü ekonomik temellerden ziyade devlet kredisi ve mali riskin bir yansıması olarak değerlendirmeye başlaması durumunda, altının tahvil getirilerinden pozitif yönde ayrılabileceğine işaret etti. Analist, bu senaryoda değer kaybı ticaretinin daha güçlü bir ivmeyle geri dönebileceğini belirtti.