İsviçre merkezli UBS, yüksek faizler ve güçlü doların yarattığı baskı nedeniyle ons altın için 2026 yıl sonu tahminini 5 bin 900 dolardan 5 bin 500 dolara indirdiğini açıkladı.

Yayımlanan raporda, kısa vadeli baskılara rağmen uzun vadede jeopolitik risklerin ve merkez bankası alımlarının altındaki yükselişi desteklemeye devam edeceği aktarıldı.

ALTIN TALEBİNDE BELİRGİN YAVAŞLAMA

ABD tahvil getirilerindeki yüksek seviyelerin ve güçlü doların yatırımcıların altına olan ilgisini azalttığını söyleyen UBS analistleri Dominic Schnider ve Wayne Gordon, "Piyasalar yeniden fırsat maliyeti kavramına odaklanmaya başladı. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek reel faiz ortamında yatırımcı açısından daha az cazip hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Analistler, bu durumun ETF ve vadeli işlem piyasalarındaki altın talebinde belirgin bir yavaşlamaya neden olduğunu söyledi.

"YAKLAŞIK BİN DOLAR YÜKSEK SEVİYEDEN TAMAMLAYACAK"

Tüm baskılara rağmen uzun vadeli altın boğa piyasasının sona ermediğini öngören banka, altının mevcut seviyelerine kıyasla yılı yaklaşık 1.000 dolar daha yüksek tamamlayabileceğine işaret etti. Raporda, 2027 yılında daha nötr bir para politikası ortamının oluşması halinde dolar üzerindeki desteğin zayıflayabileceği ve yatırımcıların yeniden altına yönelmeye başlayabileceği ifade edildi.

"ALTIN GÜÇLÜ KORUMA ARACI OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Kısa vadede faiz baskısı nedeniyle altının zorlandığı kabul edilen raporda, uzun vadede enflasyon, artan kamu borçları ve küresel belirsizliklerin fiyatları desteklemeyi sürdüreceği belirtildi.

Merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi, Asya'da mücevher talebinin güçlenmesi ve yatırımcıların dolar dışındaki alternatiflere yönelmesinin önemli destek unsurları arasında gösterildiğinin altını çizen UBS analistleri, "Özellikle jeopolitik risklerin devam etmesi halinde altın, yatırım portföylerinde güçlü bir koruma aracı olmaya devam edecektir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.