Küresel piyasalarda ons altın fiyatı ABD-İsrail ve İran arasında başlayan çatışmaların ardından 5.200 doların üzerinde tutunamadı ve zayıf bir görünüm sergiledi. Bu süreçte “yüksek petrol fiyatı-yüksek küresel enflasyon-yüksek faiz oranları” denklemi piyasada daha fazla karşılık gördü. Bankacılık devi UBS ise 2026 yılına yönelik altın tahminini açıkladı.

ALTINDA HİKÂYE BİTTİ Mİ?

Son günlerde altında yaşanan karışık seyir yatırımcıları tedirgin etti. Altında rallinin bittiğine dair beklentiler, piyasa yer almaya başladı.

İsviçreli UBS, İran savaşı başladığından beri altının gösterdiği durgun performansa rağmen, sarı metal için pozitif bir olumlu beklentilerini dile getirdi.

UBS analistleri; 2025 yılında artan jeopolitik riskler, düşük reel faiz oranları ve borç endişeleri gibi temel etkenlerin etkisiyle ons fiyatının yüzde 65 prim yaptığını hatırlatarak; mart ayındaki performansın ise yatırımcıların likidite aradığı ve enerji emtiaları gibi alternatiflere yöneldiği bir dönem olarak tanımlıyor.

ENFLASYON PARADOKSU

Kısa vadede yüksek enerji fiyatları, enflasyon endişelerini, ABD dolarının güçlenmesi ve muhtemel faiz artışı beklentilerinin altın fiyatlarında düşüşe yol açtığını aktaran USB, “Bunla altın için olumsuz ancak merkez bankaları ani politika faiz artırımları yapmadan önce enflasyon risklerini yakından takip edeceklerdir. Çatışmalar ne kadar uzarsa, riski de o kadar artar. Bu da altın için riskten korunma talebini destekleyecektir” görüşünü paylaştı ve tarihsel verilerin, altının uzun vadede enflasyona karşı da bir koruma aracı olarak öne çıktığını gösterdiğini hatırlattı.

ALTINDA BEKLENTİLER

Altın talebinin güçlü kalmaya devam ettiğine de dikkat çeken UBS, “ETF yatırımcıları bu ayın başlarında altın varlıklarını biraz azalttı ancak hedge fonlarda artış var. Merkez bankalarının alımlarının devam etmesi, yüksek devlet borçları ve küresel yatırımcıların da dolardan uzaklaşarak portföylerini çeşitlendirme çabaları gibi yapısal eğilimlerin, altının uzun vadeli görünümünü destekleyeceğini bekliyoruz," yorumunda bulunarak, 2026 sonuna kadar ons fiyatının 5.900-6.200 dolar bandına doğru yükselebileceği tahminini paylaştı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları yeni kısmi yükselişle başladı. Ons altın bugün sabah seansında 08.27'de 5 bin 34 dolarda bulunuyor.

Gram altın ise dolar/TL tarafında kısmi yükseliş ve ons altındaki sınırlı yükselişin etkisiyle yönünü yukarı çevirdi. gram altın bugün sabah seansında 08.27'de 7 bin 153 lirada bulunuyor.

