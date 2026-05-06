Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki gelişmeler yakından izlenirken, Trump'ın son açıklamaları piyasaları hareketlendirdi. Ons altın 4 bin 644 dolarda bulunurken, petrol fiyatları ise 108 dolara geriledi.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ons altının yaklaşık 5 haftanın dibini gördükten sonra yeni günde yönünü yukarı çevirdi. Ons altın dün 4 bin 513 dolara kadar geriledi. Ons altın bu gece ise Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle dipten yükselişe geçti. Ons altın bugün sabah seansında 06.53'te 6 bin 445 dolarda hareketleniyor.

Gram altında, ons altında görülen yükseliş ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle, yönünü yukarı çevirdi. Gram altın bugün sabah seansında 06.53'te 6 bin 751 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gam altın 6 bin 793 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları....

PETROL FİYATI DÜŞÜYOR

Petrol fiyatları gelen açıklamaların ardından yönünü aşağı çevirdi. Dünkü işlemlerde en yüksek 114 doları gören Brent petrolün varil fiyatı %-3,3 geriledi ve 110 dolardan kapanış yaptı. Brent fiyatı bugün sabah seansında 06.53'te 108 dolarda bulunuyor.

ENFLASYON VE FAİZ ENDİŞESİ

Orta Doğu’daki savaşın başlangıcından bu yana petrol fiyatlarındaki artış altın tarafında satış baskısını gündeme getirdi. Küresel çapta enerji maliyetleri de enflasyonu hızlandırdı.

Merkez bankalarının faiz oranlarında artışa gidebileceği ya da uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği beklentileri ağırlık kazanmaya başladı. Yüksek faiz ortamı altını elde tutmanın maliyetini artırarak sarı metali dizginledi.

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere eşlik etmeyi amaçlayan askeri refakat görevine ara verdiklerini açıkladı. Trump'ın bu açıklamalarının ardından petrol fiyatları düşüşe geçerken, altın fiyatları yükseldi.

Trump’ın, İran’la nihai bir anlaşmaya varılması yönündeki müzakerelerde kaydedilen ilerlemeyi gerekçe göstererek bu kararın alındığını açıklaması, piyasalarda umutları artırdı. Savunma Bakanı Hegseth’in de “ateşkesin devam ettiğini” belirtmesi tansiyonu düşürdü.

