Küresel piyasalarda altın fiyatlarının geleceğine dair senaryolarda hesaplar sil baştan değişiyor. Tarihi zirveyi göre sarı metalde, son günlerde yaşanan değişimlerin etkisiyle için uluslararası yatırım bankalarından peş peşe güncellemeler gelmeye başladı.

İşte bankacılık devlerinin tahminleri...

UNİCREDİT BEKLENTİYİ 700 DOLAR DÜŞÜRDÜ

Bankacılık devi makro ekonomik gelişmeleri gerekçe göstererek altın fiyatlarına yönelik beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Eylül ayında yayımladığı raporda 2026 yılı sonu için ons altın beklentisini 4 bin 400 - 5 bin 200 dolar bandında konumlandıran İtalya'nın en büyük finans kuruluşlarından UniCredit, kasım ayında bu görünümü belirgin şekilde güncelledi. Banka, yeni tahmin aralığını 3 bin 900 - 4 bin 500 dolar seviyesine çekti.

Bu revizyonla birlikte, tahmin aralığının alt sınırında 500, üst sınırında ise 700 dolarlık sert bir gerileme görüldü.Banka analistleri, güncellenen 4.500 dolarlık tavan hedefin kesinlikle test edileceği anlamı taşımadığını ve sürecin tamamen makroekonomik değişkenlere bağlı olacağını vurguladı.

FED VE TAHVİL FAİZLERİ BASKI OLUŞTURUYOR

Kuruluşların altın fiyatlarındaki yukarı yönlü beklentilerini sınırlayan faktörlerin başında ABD Merkez Bankası (Fed) bulunuyor.

ABD reel tahvil getirilerinin yüksek seyrini koruması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini öngörülenden daha uzun süre zirvede tutacağına dair beklentiler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Sabit bir getiri sunmayan altının, yüksek faiz ortamında yatırımcı nezdindeki fırsat maliyetinin artması satış baskısını tetikliyor.

Buna karşın, ABD'nin hızla artan kamu borcu stoku ve kronikleşen bütçe açıkları, dolara ilişkin endişeleri canlı tutuyor. Söz konusu mali riskler, riskten kaçınan yatırımcıların portföy çeşitlendirmesi amacıyla güvenli liman olarak gördüğü altına yönelimini desteklemeye devam ediyor.

GOLDMAN SACHS DA DÜŞECEĞİNİ ÖNGÖRDÜ

Wall Street'in önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, ons altın için fiyat projeksiyonlarını aşağı yönlü revize etti. Banka, 2026 yıl sonu hedefini 500 dolarlık indirimle 4 bin 650 dolardan 4 bin 150 dolara, 2027 yıl sonu öngörüsünü ise 600 dolarlık düşüşle 5 bin 400 dolardan 4 bin 800 dolara çekti.

Analistler, kısa vadeli faiz baskılarına karşın küresel merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme adımları ile yapısal talebin sert düşüşleri sınırlandıran temel emniyet unsuru olmaya devam edeceğini öngörüyor.

Aşağı yönlü tahmin güncellemelerine rağmen fiziki taraftaki talep gücünü koruyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Ekim ayında fiziki altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) 2,7 milyar dolarlık net giriş kaydedildi.

Bu girişle birlikte fonların portföyündeki toplam altın büyüklüğü 19 tonluk artışla 4 bin 275 tona yükselerek tarihi zirveye ulaştı. Alımlarda Asya ve Avrupa fonları başı çekerken, Kuzey Amerika tarafında ise sınırlı kâr satışları izlendi.

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