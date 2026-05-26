Küresel piyasalarda haftanın ilk gününde jeopolitik tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentiler, risk iştahını artırırken altın fiyatlarında kısa süreli yükseliş getirdi. Ancak ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelere dair belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmaması, piyasalarda yeniden temkinli havanın hakim olmasına neden oldu. Bu gelişmelerle birlikte ons altında yön tekrar aşağı çevrildi.

ONS ALTIN SABAH SEANSINDA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Dünkü işlemlerde yüzde 1’in üzerinde değer kazanan ons altın, günü 4.570 dolar seviyesinde tamamladı. Ancak yeni işlem gününde satış baskısı öne çıktı. Sabah saatlerinde ons fiyatı 4.535 dolar civarında dengelenmeye çalışırken, gün içi kayıpların yüzde 0,75’e yaklaştığı görüldü.

Yurt içinde de gram altın fiyatları küresel düşüşten etkilendi. 26 Mayıs 2026 itibarıyla gram altın güne 6.695 TL seviyesinden başladı. Önceki kapanış ise 6.729 TL olmuştu. Kapalıçarşı’da fiziki gram altın 6.770 TL’den, çeyrek altın ise 11.045 TL’den satışa sunuldu.

ORTA DOĞU'DAKİ İYİMSERLİK PİYASALARI ETKİLEDİ

Piyasalarda son günlerde en fazla takip edilen başlıkların başında ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslar geliyor. Tarafların, bölgedeki çatışmaları hafifletecek ve Hürmüz Boğazı’ndaki enerji sevkiyatını rahatlatabilecek bir uzlaşmaya yakın olduğu yönündeki haberler, petrol fiyatlarında ilk etapta geri çekilmeye neden oldu.

Ayrıca ateşkes süresinin yaklaşık iki ay daha uzatılabileceğine ilişkin beklentiler de piyasalarda olumlu karşılandı. Bu gelişmeler riskli varlıklara talebi artırırken, güvenli liman olarak görülen altına olan ilgiyi sınırladı.

ANLAŞMA SÜRECİNDEKİ KRİTİK BAŞLIKLAR SÜRÜYOR

Buna karşın taraflar arasında henüz tam mutabakat sağlanmış değil. Özellikle İran’ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı üzerindeki deniz trafiği kontrolü gibi başlıklarda anlaşmazlıkların sürdüğü belirtiliyor.

Bu nedenle petrol fiyatları da yeniden yükseliş eğilimine girdi. Dün 93 dolar seviyelerine kadar gerileyen petrolün, bugün yeniden 95 doların üzerine çıkması dikkat çekti. Enerji piyasalarındaki bu dalgalanma, yatırımcıların temkinli hareket etmesine yol açtı.

ENFLASYON KAYGILARI ALTIN ÜZERİNE BASKI OLUŞTURUYOR

Analistler, enerji fiyatlarındaki oynaklığın küresel enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini belirtiyor. Petrolde yaşanan yükselişlerin tüketici fiyatlarına etkisinin uzun süre hissedilebileceğine dikkat çekilirken, bu durumun merkez bankalarının sıkı para politikasını koruma ihtimalini güçlendirdiği ifade ediliyor.

Yüksek faiz beklentisinin devam etmesi, faiz getirisi bulunmayan altın açısından önemli bir baskı unsuru olmaya devam ediyor.