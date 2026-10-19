Altın, petrol fiyatlarındaki gerileme ve hisse senedi piyasalarındaki satışların desteklediği güvenli liman talebiyle haftaya yükselişle başladı. Ons altın, pazartesi günü TSİ 07.19 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazanarak ons başına 4.175,60 dolara çıktı.

Yurt içinde gram altın, saat 07.26 itibarıyla 6.593,21 TL alış ve 6.649,03 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Gram altının fiyatında küresel altın fiyatları, döviz kurundaki değişimler ve yurt içi piyasa koşulları etkili oluyor.

PETROLDE DÜŞÜŞ, HİSSELERDE SATIŞ

Yapay zeka yatırımlarına ilişkin artan endişelerin hisse senedi piyasalarında satışları tetiklemesi ve tahvil getirilerini düşürmesi, altına yönelik güvenli liman talebini destekledi.

Petrol fiyatları ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımları ve gümrük vergilerini kaldırmasının ardından pazartesi günü geriledi. Bu adımın Rusya'nın daha fazla yakıt ihraç etmesine yol açabileceği belirtiliyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının haftaya sınırlı yükselişle başladığını belirterek petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon açısından olumlu karşılandığını söyledi. Waterer'a göre kısa vadede petrolün daha istikrarlı biçimde gerilemesi veya faiz oranlarında daha belirgin bir düşüş, altını destekleyebilir.

Altın genellikle enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz oranları, faiz getirisi sağlamayan değerli metalin cazibesini azaltabiliyor.

EKİMDE FAİZ ARTIŞI OLASILIĞI YÜZDE 16

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarının ardından yatırımcıların ekim ayında faiz artırımı beklentileri düştü. Warsh, cuma günü Bangkok'ta düzenlenen Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yıllık toplantısında, Fed'in bu ay alacağı karara ilişkin sinyal vermedi. Beklenenden yüksek enflasyonun ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmesini değiştirmediğini belirtti.

CME FedWatch aracına göre yatırımcılar, ekim ayında faiz artırımı olasılığını yüzde 16, aralık ayında ise yüzde 92 olarak fiyatlıyor. Fed, 27-28 Ekim tarihlerindeki para politikası toplantısı öncesinde sessiz döneme girdi.

PİYASALAR PCE VERİSİNİ BEKLİYOR

ABD'de ithalat fiyatları eylülde beklenenden fazla yükseldi. Artışta enerji ürünleri ve bazı diğer malların maliyetlerindeki yükseliş etkili oldu. Veriler, Ortadoğu'daki çatışmaların sürdüğü dönemde enflasyon baskılarına ilişkin endişelerin devam ettiğini gösterdi.

Piyasa katılımcıları, gelecek haftaki Fed toplantısının yanı sıra ABD'de açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi verilerine odaklandı. Fed, yüzde 2'lik enflasyon hedefine ilişkin değerlendirmelerinde PCE fiyat ölçümlerini takip ediyor.

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