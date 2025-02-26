Altın piyasası, 26 Şubat 2025 Çarşamba günü yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın fiyatlarında hareketliliğe neden olurken, piyasalar gün içinde gelen verilerle yön buluyor.
Uluslararası piyasalarda ons altın, dünü 2.910 dolardan tamamlarken, Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 3 milyon 515 bin liraya geriledi.
Yeni işlem gününe gram altın 3.420 lira, çeyrek altın ise 5.592 liradan giriş yaptı.
Güncel altın fiyatları:
- Gram altın: 3.418,85 TL
- Çeyrek altın: 5.593,60 TL
- Yarım altın: 11.182,78 TL
- Tam altın: 22.854,00 TL
- Cumhuriyet altını: 22.307,28 TL
- Gremse altın: 57.021,00 TL
- Ons altın: 2.917,75 dolar
Piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatlarını etkilemeye devam ederken, yatırımcılar Fed’in faiz politikası ve küresel ekonomik sinyalleri yakından izliyor.