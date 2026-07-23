ABD merkezli finans devi Wells Fargo, ons altın fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından piyasadaki risk-getiri dengesinin yeniden şekillendiğini bildirdi.

Bankanın Küresel Hisse Senedi ve Reel Varlıklar Stratejisi Başkanı Sameer Samana, altının yıl başındaki tarihi zirvesinden yüzde 20'den fazla değer kaybetmesiyle birlikte aşağı yönlü potansiyelin daraldığını, buna karşın uzun vadeli yükseliş beklentisinin güçlü kaldığını vurguladı.

FED SIKILAŞMASI VE OLUMSUZZ FAKTÖRLER FİYATLANDI

Fed’in olası faiz artırımı risklerinin piyasa tarafından büyük ölçüde satın alındığını belirten Samana, vadeli işlem piyasalarının gelecekteki faiz beklentilerini halihazırda fiyatladığını, altın fiyatlarının da benzer bir sıkılaşma baskısını emdiğini kaydetti. Piyasanın artık beklenmedik büyüklükte agresif bir faiz artışına odaklanması gerektiğini belirten analist, böyle bir senaryonun gerçekleşme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu ifade etti.

Altın üzerinde son dönemde baskı oluşturan yükselen petrol fiyatları, artan Fed sıkılaşma beklentileri ve tırmanan reel getirileri değerlendiren Samana, piyasa algısının aşırı karamsar bir noktaya ulaşmış olabileceğini ve olumsuz etkenlerin büyük kısmının zaten fiyatlara yansıdığını savundu.

KISA VADEDE TEKNİK TABAN 3.500 DOLAR SEVİYESİNDE

Kısa vadeli risklere dikkat çeken Samana, teknik göstergelerin henüz net bir dip seviyeyi teyit etmediğini, bu nedenle ons fiyatının 3.500 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini dile getirdi.

Olası tepki alımlarında ise 4.500 ile 4.900 dolar aralığının güçlü bir direnç bölgesi olarak öne çıkacağını belirten analist, daha yüksek seviyelerden alım yapan bazı yatırımcıların bu bantta zararlarını kesmek isteyebileceğini ifade etti.

UZUN VADEDE 6.000 DOLAR TRENDİ DEVAM EDİYOR

Kısa vadeli baskılara rağmen altındaki ana yukarı yönlü trendin bozulmadığını vurgulayan Samana, olası bir ekonomik yavaşlamanın Fed’i yeniden faiz indirimlerine yönlendirebileceğini ve ekonomi yönetimini destekleyici adımlar atmaya teşvik edeceğini öngördü. Bu durumun altına yeni bir yükseliş ivmesi kazandıracağını belirten uzman, değişen piyasa dinamiklerinde altının portföy çeşitlendirmesi açısından stratejik önemini koruduğunu ekledi.

Wells Fargo Yatırım Enstitüsü, ons altın fiyatının 2026 yılı sonunda 5.300 - 5.500 dolar aralığına, 2027 yılı sonunda ise 5.800 - 6.000 dolar seviyesine tırmanacağını tahmin ediyor.